Hà Tĩnh: Những tân Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện

Ông Trần Nhật Tân được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thạch Hà khóa XXX với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,89%.



Ngày 27/5 vừa qua, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong hai địa phương được Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, phát huy khối đại đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Thạch Hà đã đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/người/năm (tăng 9,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu hút đầu tư tăng khá, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 3.145 tỷ đồng; nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện (huyện làm chủ đầu tư 116 công trình, tổng mức đầu tư 1.270 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.703.945 tỷ đồng.

Đến nay, 30/30 xã (tính khi chưa sáp nhập) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; thị trấn Thạch Hà cơ bản hoàn thiện 5 tiêu chí đô thị loại IV.

Sáng 28/5, Đảng bộ huyện Can Lộc long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,52%, ông Nguyễn Như Dũng tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Can Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Can Lộc được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 5,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng, tăng 13,3 triệu so với năm 2016; tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn đạt khoảng 7.500 tỷ đồng; có 20 dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều dự án và phát huy hiệu quả. Đến cuối năm 2020, thu ngân sách ước đạt trên 300 tỷ đồng, tăng 153% so với năm 2016…

