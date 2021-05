Hà Tĩnh: Nhóm thiếu niên 15, 16 tuổi cầm đầu nhóm tổ chức đua xe trái phép bị bắt

Ngày 17/5, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa qua, Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập 30 đối tượng nằm trong nhóm đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh để làm việc, điều tra về hành vi tổ chức đua xe trái phép.

Vào thời điểm tháng 4, qua theo dõi, lực lượng trinh sát Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện một nhóm Facebook có tên “Domino 38” là diễn đàn các thanh thiếu niên trẻ tuổi sử dụng để trao đổi thông tin, tổ chức đua xe trái phép. Bắt đầu từ một nhóm chia sẻ hình ảnh về xe máy đẹp, cách “độ” xe máy, nhóm Facebook này dần biến tướng thành nơi tập trung các thanh, thiếu niên trẻ tuổi chuyên tổ chức đua xe trái phép sau đó quay phim, chụp ảnh.

Các clip phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách... của nhóm “Domino 38” đều được đăng lên trang mạng xã hội Tiktok của các thành viên với lượng người xem cao.

Một số đối tượng tham gia đua xe trái phép cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Trước đó, các đối tượng là thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi này thường xuyên tụ tập vào buổi đêm, rạng sáng, tổ chức đua xe, bốc đầu, phóng xe máy ở tốc độ cao (70-90km/h), lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường vắng như trên địa bàn TP Hà Tĩnh, các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân.

Địa điểm tập kết của các đối tượng này là tại vòng xuyến trước trường Đại học Hà Tĩnh, sau đó chạy trên QL1A hướng ra TP Vinh để "thể hiện bản thân" bằng cách bốc đầu, lạng lách, đánh võng.

Sáng 30/4, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh nắm được thông tin có một nhóm thanh niên tụ tập, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại QL1A, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng, tổ chức chốt chặn, vây bắt các đối tượng.

Một số đối tượng tại CQDT Công an TP Hà Tĩnh (Ảnh CA TP. Hà Tĩnh)

Kết quả, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 phương tiện xe máy do 4 đối tượng trong nhóm và triệu tập 30 thành viên còn lại đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Qua kiểm tra, đa số các trường hợp trên đều không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe tháo biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu...

Tại cơ quan công an, nhóm người này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình trong thời gian vừa qua. Nhóm do 3 người đứng đầu gồm: H.T.H.Đ (SN 2005, quê quán huyện Kỳ Anh), N.T.M (SN 2005, quê ở huyện Cẩm Xuyên), H.T.H (SN 2006, quê ở huyện Thạch Hà). Các em chủ yếu là học sinh THPT, học sinh các trường nghề trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tang vật của các đối tượng sử dụng để đua xe trái phép bị thu dữ (Ảnh CA TP. Hà Tĩnh)

Được biết, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng đã lập thành tổ chức, hội nhóm “Domino 38”, thông qua mạng xã hội Facebook để bàn bạc kế hoạch, thời gian, cung đường đua. Ngoài các đối tượng đua xe còn có các đối tượng chuyên quay phim chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội TikTok nhằm câu view, câu like như một trào lưu phổ biến của giới trẻ.

Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là tác động cho những hành vi xấu. Qua làm việc với bố mẹ các trưởng hợp trên thì đa số đều cho biết, họ đã bất lực với việc giáo dục con cái, rất mong lực lượng công an giúp đỡ, giáo dục.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và phối hợp với nhà trường cùng gia đình răn đe, giáo dục lại con em, học sinh để định hướng tư tưởng, ngăn chặn hành vi vi phạm của các em ngay khi các em đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

