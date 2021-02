Hà Tĩnh: Khởi tố Phó bí thư Đảng ủy xã cùng 3 người khác về hành vi đánh bạc

Sáng 24/2, Ông Đinh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nhận được quyết định đình chỉ công tác của Huyện ủy huyện Đức Thọ đối với ông Ông Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy xã vì đã đánh bạc, vi phạm điều lệ Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Cũng trong sáng nay, Công an huyện Đức Thọ xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Đánh bạc. Đáng nói, 4 bị can này đều là cán bộ trên địa bàn, trong đó có 1 Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Danh tính cụ thể 4 bị can gồm: Ông Đinh Trọng Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy; Thái Ngọc Tỉnh, Trạm phó trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam, giáo viên trường THCS Thanh Dũng, huyện Đức Thọ và Phan Đình Song, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ.

Ông Đinh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). (Ảnh: Intenet)

Trước tết Nguyên Đán Tân Sửu (23/1), Công an xã Lâm Trung Thủy đã phối hợp với Công an huyện Đức Thọ bắt vụ đánh bạc xảy ra tại nhà ông Thái Ngọc Tới, Trạm phó trạm y tế xã Lâm Trung Thủy.

...

Công an thu giữ tại hiện trường 26 triệu đồng tiền mặt và bộ bài.

Trường THCS Thanh Dũng nơi thầy giáo Nguyễn Hồng Lam công tác.

Thầy giáo Nguyễn Hoan, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Dũng cho biết: Đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa nhận được văn bản nào từ phía cơ quan chức năng về việc thầy giáo Nguyễn Hồng Lam tham gia đánh bạc.

Ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng GD&ĐT Đức Thọ cho rằng: Dù đúng hay sai thì hình ảnh giáo viên tham gia đánh bạc là cực kỳ đã lên án cần xử lý nghiêm để làm gương và răn đe. Trước mắt, khi có thông tin phòng đang yêu cầu thầy Lam và nhà trường viết bản tường trình.

Trong một diễn biến khác, sau khi bị bắt vì tội đánh bạc ông Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy đã có đơn từ chức, xin thôi công tác tại UBND xã Lâm Trung Thủy.

Tác giả: Hồ Thắng – Quốc Hoàn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn