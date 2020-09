Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy tại Nghi Xuân

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng. Ảnh: CAHT

Đối tượng Hoàng Văn Tuấn và tang vật vụ án. Ảnh CAHT.

Tin từ Công an huyện Nghi xuân cho biết: Ngày 11/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuấn, SN 1983, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 02/9/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Nguyễn Ánh Thiên, SN 2000, trú tại TDP8B, thị trấn Xuân An với nội dung: Sáng ngày 02/9/2020, anh Thiên bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu Honda BKS: 38N-248.73 tại quán Cafe Mai Ngố, ở TDP2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.''

Vào cuộc điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã tập trung triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 09/9/2020, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ đối tượng Hoàng Văn Tuấn, SN 1983, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy nói trên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, đối tượng Tuấn khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm xe máy trên, đối tượng còn thực hiện 01 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.





Tác giả: Gia Thành

Nguồn tin: Pháp Luật Plus