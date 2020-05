Hà Tĩnh: Đừng "giao trứng cho ác"

"Vẽ dăm ba dấu chữ thập để ăn tiến" của 1 trong 3 dự án hạ tầng Khu dân cư nông thôn mới của Nhà đầu tư Châu Tuấn tại huyện Nghi Xuân



Ngày 7/2/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên có tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, theo đó nhà đầu tư được đề xuất trúng thầu là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn, với giá trúng thầu là 62,377 tỷ đồng, trong đó giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng là 5,22 tỷ đồng.

Không đồng tình về việc bị loại tại Dự án Khu dân cư đô thị tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Tài chính Hải Âu – Công ty CP Thương mại và Kỹ nghệ Thăng Long đã 2 lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Chủ đầu tư – UBND huyện Cẩm Xuyên vẫn bảo lưu quan điểm loại nhà đầu tư.

Vậy, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (Khối 8, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có phải là một Nhà đầu tư xứng đáng để Chủ đầu tư – UBND huyện Cẩm Xuyên “chọn mặt gửi vàng” hay không? Hãy cùng người dân điểm mặt những dự án do đơn vị này triển khai tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chúng ta sẽ có câu trả lời.



Hệ thống đường trục chính của hạ tầng Khu dân cư nông thôn mới Cường Thịnh dù bán hết đất vẫn chưa hoàn thiện

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn mới An Phúc Lộc và Cường Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân tại Quyết định số 1344/QĐ – UBND. Đến ngày 12/6/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định số 1596/QĐ – UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới An Phúc Lộc và Cường Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân tỷ lệ 1/500; chủ đầu tư là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn. Trong đó, Khu dân cư nông thôn mới An Phúc Lộc có quy mô, diện tích quy hoạch là 42.900m² và Khu dân nông thôn mới Cường Thịnh là 49.682 m² (tổng diện tích là 92.582 m² ) với tổng mức đầu tư là 75 tỷ đồng.



Vìa hè quá hẹp, không bố trí cây xanh theo tiêu chuẩn đô thị loại 5

Theo các Quyết định trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quy mô của dự án là đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị loại 5 (Giao thông; cấp nước; thoát nước; cấp điện; cây xanh...) trên toàn bộ diện tích dự án theo đúng quy hoạch được duyệt; Chi tiết xây dựng hạng mục các công trình thực hiện đúng theo quy hoạch chi tiết và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Thực tế, Nhà đầu tư Châu Tuấn có thực hiện đúng cam kết theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh hay không? Hãy cùng vài người dân ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân đi tìm câu trả lời.

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, Khu dân cư nông thôn mới An Phúc Lộc và Cường Thịnh có quy mô đô thị loại 5. Ông N.V. Hải, một người dân đã “lỡ” mua 2 lô đất ở Khu hạ tầng nông thôn mới Cường Thịnh phàn nàn rằng: Họ (Nhà đầu tư Châu Tuấn) làm đường nhựa lổn nhổn, thậm chí tuyến đường chính chỉ đổ bây chứ không rải nhựa, vỉa hè quá hẹp, cột điện phần lớn nứt nẻ, không có đai chống sét…

“Tôi mua đất ở khu này gần 2 năm rồi, tính làm nhà cho con nhưng nước không có, hạ tầng thì không đồng bộ, không có hệ thống cây xanh. Các chú (PV) xem, khu này hoàn thành hơn 2 năm rồi nhưng đã có mống nhà nào đâu. Người ta mua đất rồi vứt đó chứ chả có ai muốn xây nhà trên một khu hạ tầng thiếu thốn đủ bề như thế này” – Ông Hải giải thích.

Đối chiếu với Nghị định số 42/2009/NĐ - CP của Chính phủ về chức năng, hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, kiến trúc, cảnh quan đô thị loại 5, thì Hạ tầng Khu dân cư nông thôn mới An Phúc Lộc và Cường Thịnh tại xã Xuân Liên và Khu dân cư nông thôn mới Hội Thủy, xã Xuân Hội, đều thuộc huyện Nghi Xuân của Nhà đầu tư Châu Tuấn đều khó đáp ứng.

Đi sâu vào vấn đề, khi so sánh, đối chiếu Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch giao thông theo phê duyệt Đồ án của UBND tỉnh Hà Tĩnh so với thực tế Nhà đầu tư Châu Tuấn đã thực hiện tại khu hạ tầng. Theo đó, đường giao thông chính theo quy hoạch có chiều rộng nền đường (mặt đường 7,50m, hè đường 2x5,25m) là 18m. Tuy nhiên, dùng thước đo thực tế thì mặt cắt ngang đường (hè đường + mặt đường) chỉ là 13,5m (chênh lệch so với yêu cầu 4,5m).

Việc Nhà đầu tư tự ý thu hẹp quy mô của tuyến đường theo người dân là có lý do. Khi thu hẹp đường, nhà đầu tư sẽ có thêm diện tích để bù vào các lô đất, làm tăng diện tích các lô đất hoặc tăng thêm số lượng các lô đất.

“Hệ thống đường giao thông nhỏ hay lớn đối với nhà đầu tư không quan trọng. Quan trọng là họ có thêm đất để bán thu tiền” – Ông Mạnh, một người dân lý giải.

Nhà đầu tư sử dụng cột điện thường nứt nẻ và không có đai tiếp đất chống sét, rất nguy hiểm cho người dân nếu sinh sống tại đây

Minh chứng cho việc Nhà đầu tư Châu Tuấn tự ý thu hẹp các tuyến đường, cắt bớt diện tích hè đường này để “đắp” vào diện tích các lô đất là ngày 13/3/2018, Ông Đặng Quốc Khánh – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (hiện là Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Hà Giang) ký chấp thuận cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn tăng số lô đất tăng thêm 42 lô theo Quyết định số 720/QĐ – UBND về việc Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới An Phúc Lộc và Trường Thịnh tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, mục sở thị 3 hạ tầng khu dân cư nông thôn mới của Nhà đầu tư Châu Tuấn ở xã Xuân Hội, Xuân Liên thuộc Huyện Nghi Xuân, điều dễ nhận thấy là hệ thống đường nhựa lổn nhổn đá, hè đường quá hẹp, không được bố trí cây xanh, cột điện thường (không áp dụng công nghệ dự ứng lực) nên nứt nẻ, không có đai chống sét tiếp đất… Và hiện tại, tổng cả 3 khu hạ tầng này mới chỉ lác đác một vài căn nhà được xây lên, trái ngược hoàn toàn với thuyết minh của nhà đầu tư là xây dựng khu đô thị loại 5, hạ tầng hoàn chỉnh, dân cư đông đúc…

Ở huyện Nghi Xuân, Nhà đầu tư Châu Tuấn đã thực hiện 3 dự án hạ tầng khu dân cư theo cách “lôm côm” như thế. Và rất mong UBND huyện Cẩm Xuyên cân nhắc trước khi quyết định giao trọng trách cho đơn vị này ở một dự án tương tự./.



Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Tạp chí Truyền Thống Và Phát triển