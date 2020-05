Hà Tĩnh: Chủ đầu tư, đơn vị thi công nói gì về sự cố cột điện đổ làm chết người?

Như Infonet đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng 3/5, tại khu đất quy hoạch thuộc xóm Liên Phú, xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh), anh Phan Văn Ph. (33 tuổi), trú tại xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà) cùng 1 nhóm thợ đang thi công treo dây điện vào cột thì không may cột đổ, khiến người này rơi xuống đất tử vong. Cùng ngày 3/5, trao đổi với PV Infonet về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Trần Xuân Thông, Giám đốc điện lực TP Hà Tĩnh nhận định khả năng là do móng cốt bê tông đang non, đơn vị thi công... hơi ẩu.