Hà Tĩnh: Chấn chỉnh tình trạng tự ý phá kết cấu giao thông trên QL1A

Người dân phá dỡ hộ lan để đấu nối trực tiếp từ tuyến Quốc lộ 1A vào đất vườn nhà. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng người dân và doanh nghiệp xây dựng đấu nối trái phép trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh như Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký công văn số 5675/UBND-GT1 gửi Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh và các huyện Thạch Hà, Can Lộc và Kỳ Anh về việc chấn chỉnh tình trạng nêu trên, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu huyện Thạch Hà chịu trách nhiệm xây dựng đường gom theo quy hoạch được phê duyệt để đấu nối từ khu đất ở vùng Đồng Kiệt, xã Phù Việt (nay là xã Việt Tiến), huyện Thạch Hà vào Quốc lộ 1A, tại vị trí đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận; tuyệt đối không để người dân tự ý tháo dỡ kết cấu hạ tầng giao thông để san lấp mặt bằng, đấu nối trái phép vào tuyến Quốc lộ 1A như thời gian qua.

Các huyện Thạch Hà, Can Lộc và Kỳ Anh phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, theo chức năng, thẩm quyền, căn cứ các quy định xử lý nghiêm các hộ dân, doanh nghiệp vi phạm về đấu nối trái phép, san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn các huyện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp vi phạm kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ cho người dân và doanh nghiệp dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A biết, chấp hành nghiêm túc; đồng thời tổ chức cho các hộ dân, doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và pháp luật nếu để tình trạng người dân và doanh nghiệp tự ý san lấp mặt bằng và đấu nối trái phép trên tuyến Quốc lộ1A, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 4/8, Thông tấn xã Việt Nam có bài viết phản ánh về tình trạng người dân tự ý phá kết cấu giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, ngày 15/8, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có Công văn số 6791/VPCP-CN, giao Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra thông tin nêu trên; nếu đúng, phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xử lý, đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả./.

Tác giả: Phan Quân

Nguồn tin: Việt Nam Plus