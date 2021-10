Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Trước đó, vào ngày 01/10, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp nhận tin báo của anh Trần Thọ Hoàng (SN: 1982, trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm mất 3 điện thoại di động, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Thân Chí Lương (SN: 1998, trú tại thôn Tam Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc).

Đối tượng Thân Chí Lương cùng tang vật vụ án tại Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

...



Tại cơ quan điều tra, Thân Chí Lương khai nhận, từ ngày 17/9 đến nay, với thủ đoạn lợi dụng sơ hở khi người dân không khóa cửa, để chìa khóa tại xe… y đã liên tiếp đột nhập, thực hiện 7 vụ trên địa bàn huyện Can Lộc và Thạch Hà, lấy trộm 5 điện thoại di động và 5 xe máy điện, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được, đối tượng đã đem bán lấy tiền tiêu xài.

Cũng trong ngày 01/10, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Minh (SN: 1995, trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc), khi y đột nhập nhà chị Võ Thị Thủy (SN 1988, trú tại thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện) lấy trộm 1 tivi, 1 nồi cơm điện và 1 quạt điện, thiệt hại tài sản khoảng 3 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Nguyễn Công Minh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn