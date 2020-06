Giám đốc Công an Thái Bình được thăng hàm đại tá

Bộ Công an vừa triển khai các quyết định thăng cấp đối với 28 cán bộ lãnh đạo của Công an tỉnh Thái Bình, trong đó Thượng tá Nguyễn Thanh Trường được thăng cấp lên Đại tá.

Ngoài ra, 27 cán bộ khác là lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình cũng đươc thăng hàm, nâng bậc lương.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Trường được thăng hàm đại tá

Phát biểu tại lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường bày tỏ lời cảm ơn đến sự quan tâm của Bộ trưởng nói riêng, Bộ Công an nói chung, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an Thái Bình đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đề cao trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, ngành và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, sinh năm 1974, quê quán ở Hải Dương. Ông Trường được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm từ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) trực thuộc Bộ Công an, sang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 11/2019, khi đang mang hàm Thượng tá.

Lễ công bố thăng cấp, nâng lương cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình

Tháng 4/2020, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo điều tra vụ việc liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cùng các đối tượng liên quan được dư luận Thái Bình quan tâm.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình cũng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Chính trị - Hậu cần, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an về nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Thái Bình và được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo VietNamNet