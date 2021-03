Giải cứu thành công tàu mắc kẹt trên kênh đào Suez

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape cho biết tàu container Ever Given đã nổi trở lại sau nhiều ngày đâm vào bờ kênh Suez và mắc cạn.

Đoạn video tàu Ever Given di chuyển trở lại đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với sự hào hứng cao độ.

Theo nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape Shipping, Ever Given - tàu container mắc cạn ở kênh đào Suez vừa được giải cứu vào khoảng 4h30 sáng 29/3 (giờ địa phương).

"Con tàu hiện đã an toàn. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các bước tiếp theo", đại diện của Inchcape Shippins cho biết.

Con tàu hiện đã nổi trở lại nhưng vẫn chưa rõ khi nào kênh đào Suez mới được khơi thông trở lại. Hiện có khoảng 450 tàu đang tập trung ở hai đầu kênh đào Suez để chờ được lưu thông.

Ever Given mắc cạn hôm 23/3 khi di chuyển qua đoạn phía nam của kênh đào Suez. Sự cố làm đình trệ giao thương tại một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới. Việc con tàu bị mắc cạn làm ách tắc 9,6 tỷ USD hàng hóa mỗi ngày giữa Châu Á và Châu Âu.

Với việc Ever Given được giải cứu, giá trị hàng hóa mỗi ngày sẽ được lưu thông trở lại. Điều này giúp ngăn nguy cơ gia tăng lạm phát trong bối cảnh nguồn hàng thế giới, đặc biệt là dầu và khí đang trong quá trình phục hồi hậu đại dịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, sau chiến dịch giải cứu, sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa để khôi phục hoạt động vận chuyển trở lại mức như trước khi xảy ra sự cố.

Để giải cứu con tàu, 9 tàu kéo, máy cuốc được huy động và làm việc liên tục. Trong những ngày qua, hơn 17.000m3 khối cát xung quanh mũi tàu được loại bỏ để tàu có thể nổi. Tàu lai dắt hạng nặng cũng tham gia công tác cứu hộ.



