Gia đình bất ngờ trước việc ông Nguyễn Đức Chung bị bắt giam

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, từ học tại Đại học Cảnh sát sau đó kinh qua nhiều chức vụ trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cụ thể: - Từ 10/1985 - 5/1990: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. - Từ 6/1990 - 10/1997: Cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 11/1997 - 3/1999: Đội phó Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 4/1999 - 10/2001: Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. ... - Từ 11/2001 - 10/2004: Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 1/2002 - 11/2010: Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 10/2004 - 11/2007: Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội. - Từ 12/2007 - 9/2010: Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội. - Từ 9/2010 - 3/2011: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. - Từ 3/2011 - 9/2012: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. - Từ 12/2010 - 12/2012: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 5/2011: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. - Từ 6/2012: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy và BCĐ 138 TP Hà Nội. - Từ 9/2012: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đến tháng 12/2012). - Từ 10/2012: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 197 TP, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh TP Hà Nội. - Từ 11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố, Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố; Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn, thương tích thành phố. - Từ 12/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Từ 1/2013: Ủy viên Ủy ban nhân dân TP Hà Nội. - Từ 7/2013: Được thăng cấp hàm Thiếu tướng. - Từ 1/2014: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội. - Từ tháng 11/2015: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. - Từ 4/12/2015: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. - Từ ngày 14/6/2016: Tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.