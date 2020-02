Đúng, sai việc nói tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’?

Pháp luật

“Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt”, “Công an đã tiêu diệt Tuấn “khỉ””… Nhiều báo chí đã đồng loạt loan tin như thế về việc Tuấn “khỉ” (biệt danh của thượng úy Công an quận 11, TP.HCM Lê Quốc Tuấn), nghi phạm dùng súng AK bắn chết và làm bị thương nhiều người ở huyện Củ Chi, sau 15 ngày lẩn trốn hết sức tinh ranh đã bị công an bắn chết.