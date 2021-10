Dừng điều tiết nước tại thủy điện để tìm đôi vợ chồng mất tích trên sông

Chiều 16/10, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tin báo từ lãnh đạo UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà) về việc có 2 nạn nhân ở địa phương bị mất tích là vợ chồng ông Trần Minh Điện và bà Võ Thị Thảo (trú tại tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân).

Đôi vợ chồng này đi bủa lưới trên sông Bồ vào chiều cùng ngày. Đến khoảng 17h chiều, người nhà không thấy cả hai trở về nên trình báo với UBND phường Hương Vân.

Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định vị trí gặp nạn của 2 vợ chồng ở khu vực gần chân cầu vượt sông Bồ đang thi công thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn đi qua phường Hương Vân.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an thị xã Hương Trà đã điều động lực lượng tìm kiếm. Ban đầu, tại khu vực này, công an chỉ tìm thấy chiếc ghe trống của đôi vợ chồng.

Thủy điện Hương Điền vừa bắt đầu xả lũ từ 14h chiều 16/10 thì nhận được lệnh tạm dừng điều tiết nước trong vòng hơn 3 giờ (từ 16h30 - 19h45 ngày 16/10) để công an tìm kiếm 2 vợ chồng bị mất tích (Ảnh: H. Triều).

Để công tác cứu nạn diễn ra an toàn khi trời mưa lớn và thủy điện Hương Điền đang điều tiết nước xả lũ ở sông Bồ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền đóng toàn bộ cửa van vận hành, xả lũ qua tràn hồ chứa thủy điện từ 16h30 - 19h45 tối 16/10, chỉ duy trì vận hành bình thường qua tuabin.

Sau đó, dù công tác tìm kiếm nạn nhân chưa có kết quả, đến 19h45 tối 16/10, thủy điện Hương Điền đã tiếp tục điều tiết nước qua tràn trở lại.

Nước sông tại Thừa Thiên Huế bắt đầu dâng từ chiều 16/10 do mưa lớn (Ảnh: Hoàng Hải).



Đến khuya cùng ngày, đôi vợ chồng gặp nạn vẫn chưa được tìm thấy, các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân Trí