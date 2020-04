Đồng loạt giảm, giá xăng dầu xuống mức thấp nhất 13 năm qua

Giá xăng vẫn tiếp tục xu hướng giảm sâu trước tác động của Covid-19.

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (28/4), Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 308 đồng/lít; Dầu dieselgiảm 882 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut giảm 657 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 10.942 đồng/lít; Xăng RON 95 là 11.631 đồng/lít; Dầu diesel 9.941 đồng/lít; Dầu hỏa 7.965 đồng/lít; Dầu mazut 8.670 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 1.400 đồng/lít, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg; không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/4 có tăng và giảm nhưng xu hướng chung là giảm.

Cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 18,477 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 2,166 USD/thùng so với kỳ trước); 19,735 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 1,532 USD/thùng so với kỳ trước); 27,148 USD/thùng dầu diesel (giảm 6,746 USD/thùng so với kỳ trước)...

Như vậy, với lần điều chỉnh này, giá xăng dầu tiếp tục ghi kỷ lục với chuỗi giảm liên tiếp lần thứ 8. Nguyên nhân là do tác động từ giá thế giới giảm, nhu cầu đi lại sụt mạnh vì đại dịch Covid-19.

Tại kỳ điều hành gần nhất (hôm 13/4), Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu với mức giảm như sau: Giá xăng E5 RON 92 được giảm 613 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 621 đồng/lít; Dầu diesel giảm 436 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 502 đồng/lít; Dầu mazut giảm 126 đồng/kg.

Tác giả: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân Trí