Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách nợ thuế trên địa bàn TP cập nhập đến ngày 25/12. Theo đó, có hơn 2.300 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế nợ trên sổ theo dõi thời điểm 30/11 là 5.411 tỷ đồng. Trong đó, có 11 đơn vị có số nợ hơn 100 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế tại TP.HCM là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy với số tiền nợ 172 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện đã bị khóa mã số thuế.

Một trong những doanh nghiệp nợ thuế khủng theo danh sách công bố là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 với khoản nợ 146 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11 với số tiền nợ 101 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – doanh nghiệp của bà Đặng Thị Hoàng Yến nợ thuế 112 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên nợ 103 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của bà Đặng Thị Hoàng Yến bị “bêu tên” vì nợ 112 tỷ đồng tiền thuế. Ảnh minh họa

Các đơn vị có số nợ thuế lớn khác là Chi nhánh Công ty TNHH MTV An Phú, Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (119 tỷ), Công ty TNHH DV-TM-SX-XD Đông mê Kông, Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy…

Ngoài ra, thống kê của Cục Thuế TP.HCM cho biết có 549 doanh nghiệp nợ thuế từ 1 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng và 1.765 doanh nghiệp nợ từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng tiền thuế.

Liên quan đến ngành thuế, thông tin trước đó của tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt 892.944 tỷ đồng, bằng 76,4% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó thu từ dầu thô chiếm 4,91% tổng thu, ước đạt 98,3% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,7USD/thùng, cao hơn 4,1% so với dự toán; sản lượng đạt 83,4% dự toán. Thu nội địa chiếm 95,09% tổng thu, ước đạt 75,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với đó, có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 75%).

Cũng theo tổng cục Thuế, hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,1%.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp ước thực hiện được 64.869 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 369.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng, cơ quan thuế cũng đã thanh tra 360 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 9.400 tỷ đồng.

Tác giả: Vũ Đậu (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật