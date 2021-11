Đình chỉ công tác Đại úy chĩa súng vào nhân viên y tế

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Trọng, vào tối 11/11, lực lượng trực ban Công an huyện Đức Trọng nhận tin báo về một vụ việc có dấu hiệu mất ANTT tại khoa cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đức Trọng. Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã cử cán bộ chiến sỹ xuống hiện trường làm việc với các bên liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, người thanh niên to tiếng tại khoa cấp cứu đã xác nhận là Đại úy Nguyễn Duy Ngọ, đang công tác tại Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà.

Ngọ cầm quân phục đi vào viện sau khi chĩa súng vào nhân viên y tế



Đại úy Ngọ trình bày, vào chiều cùng ngày khi đang trinh sát một đối tượng hiềm nghi ma túy tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, Đại uý Ngọ lúc này sử dụng trang phục dân sự, để trang phục Công an nhân dân trên xe ô tô cá nhân, đồng thời có mang theo công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay.

Khoảng 23h20', vợ của Đại úy Ngọ gọi điện báo về việc con nhỏ 7 ngày tuổi vừa bị sặc sữa, tình trạng rất nguy kịch. Ngay sau đó, Ngọ báo với Ban chỉ huy rồi chạy về nhà tại xã Hiệp Thạnh - huyện Đức Trọng để chở con đi cấp cứu.

Tại sảnh cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, có 02 nữ nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, lúc này vì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con nên Đại uý Ngọ đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, có hành vi to tiếng và cầm công cụ hỗ trợ giơ ra. Trong lúc bác sĩ đang thực hiện cấp cứu, Đại uý Ngọ cũng có lời nói lớn tiếng với nhân viên y tế. Về phía Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, khám sàng lọc và hiện sức khoẻ của cháu bé đã ổn định.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà khẩn trương phối hợp với Công an huyện Đức Trọng nắm toàn bộ nội dung sự việc, đồng thời tham dự buổi làm việc của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng, đại diện Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng để xin lỗi bác sĩ và nhân viên y tế trong ca trực.

Đại tá Trần Minh Tiến cũng yêu cầu đơn vị liên quan tiếp tục củng cố sơ để xử lý vi phạm của Đại uý Nguyễn Duy Ngọ theo quy định của Ngành Công an, tuyệt đối không bao che sai phạm, vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

Trước đó, sáng 12/11, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành đình chỉ công tác đối với Đại uý Nguyễn Duy Ngọ, yêu cầu giao nộp công cụ hỗ trợ và báo cáo tường trình toàn bộ sự việc.

Tác giả: Nguyễn Hào

Nguồn tin: Báo Công Lý