Đình chỉ bác sĩ bị tố "ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực"

Hình ảnh được cho là bác sĩ P. ôm nữ sinh thực tập trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Trưa 21-1, ông Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện đã họp và thành lập tổ xác minh để kiểm tra thông tin xôn xao trên mạng xã hội phản ánh một bác sĩ của bệnh viện này "ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực".

Theo ông Thắng, bệnh viện cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông H.T.P. (Bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực), người bị dư luận phản ánh "nằm ôm nữ sinh viên thực tập trong ca trực" để xác minh làm rõ sự việc. Thời gian tạm đình chỉ 15 ngày kể từ ngày 22-1.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ P. đã công tác nhiều năm tại đơn vị, quá trình công tác người này được đánh giá có chuyên môn đạo đức tốt.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nơi bác sĩ P. công tác.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 21-1, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh cùng nội dung tố cáo một nam bác sĩ ở khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, "ép" sinh viên ngủ cùng. Hình ảnh cho thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau trên chiếc đệm trải trong phòng trực. Chỉ sau vài giờ đăng tải, thông tin trên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Sau khi có thông tin Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản yêu cầu bệnh viện xác minh, làm rõ. "Bệnh viện đang tiến hành xác minh, khi có kết quả, nếu nhân viên vi phạm chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm khắc", ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, khẳng định.

Tin - ảnh: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động