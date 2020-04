Điều chuyển công tác Trung tá Công an bị tố bao che vợ chồng Đường Nhuệ

Trung tá Cao Giang Nam. Ảnh: BTB.



Ngày 28/4, Thượng tá Nguyễn Quốc Hương, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình, cho biết Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an Thành phố Thái Bình, đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình và giữ chức Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình.

Trung tá Ngô Trọng Thể, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình được điều động giữ chức Phó Trưởng Công an Thành phố Thái Bình thay Trung tá Cao Giang Nam.

Được biết, Trung tá Cao Giang Nam từng là Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Năm 2014, Trung tá Cao Giang Nam chuyển về Công tác tại Công an Thành phố Thái Bình và giữ chức Phó trưởng Công an Thành phố Thái Bình phụ trách mảng điều tra, đồng thời là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình cho đến nay.

Trong thời gian giữ cương vị này, Trung tá Cao Giang Nam đã ký quyết định đình chỉ điều tra 2 vụ án liên quan đến Đường Nhuệ. Ông Nam bị những nạn nhân trong các vụ án tố bao che cho cặp vợ chồng giang hồ nổi tiếng đất Thái Bình.

Đó là các vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Vụ việc này gây chú ý của dư luận bởi có nhiều tố cáo liên quan ông Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an Thành phố Thái Bình bao che cho vợ chồng Dương Đường. Ban Chỉ đạo 1595 thông tin: Vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang, trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi giúp số tiền đã đưa cho bà Đinh Thị Lý, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để nhờ bà Lý xin việc cho người thân.

Bà Lý cho là không liên quan gì đến Nguyễn Xuân Đường nên đã đưa vụ việc ra Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để giải quyết. Trong lúc ngồi chờ giải quyết tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm, bà và con trai là anh Mai Thế Duy đã bị Nguyễn Xuân Đường đánh gây thương tích.

Trên cơ sở xác minh thấy có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, ngày 5/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình chưa xác định được bị can. Do hết thời hạn điều tra, ngày 5/7/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

Gần đây trong quá trình điều tra mở rộng các hành vi phạm tội của Đường, Dương và đồng phạm, trên cơ sở các tình tiết, chứng cứ mới thu thập được và thông tin do bà Lý cung cấp thêm, ngày 14/4/2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên và ngày 21/4/2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

“Đối với vụ án này, Ban Chỉ đạo 1593 của tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bao che hay cố ý làm sai lệch kết quả điều tra, cần xử lý kịp thời và nghiêm minh”, thông cáo của Ban chỉ đạo 1593 nêu rõ.

Vụ án thứ hai mà Trung tá Cao Giang Nam bị tố bao che là vụ việc của ông Nguyễn Văn Lẫm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết.

Tố giác của ông Lẫm, bà Quyết và anh Hà (là con trai của ông Lẫm, bà Quyết) đối với Nguyễn Xuân Đường có hành vi chiếm đoạt, đập phá tài sản của Công ty Lâm Quyết ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình hiện đang được Công an tỉnh chỉ đạo xem xét lại hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật...

