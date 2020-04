Điều chưa biết về Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Một trong số vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là vụ án vợ chồng đại gia "Đường Nhuệ" Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường.

Từ vụ cố ý gây thương tích

Ngày 7/4, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình phong tỏa, khám khẩn cấp căn nhà 7 tầng tại địa chỉ số 366 đường Lê Quý Đôn - căn nhà hai mặt tiền trông ra khu đô thị mới Kỳ Bá, cách trụ sở Công an tỉnh khoảng 500m, cách trụ sở UBND phường Kỳ Bá, công an phường Kỳ Bá vài bước chân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Từ lâu, dư luận Thái Bình không còn xa lạ những câu chuyện bất hảo, chơi trội gắn với chủ nhân của căn nhà này.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Thị Dương (thường được đàn em gọi với tên “chị Dương”) đã bị bắt tạm giam. 2 ngày sau, chồng của Dương - Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường Nhuệ) tiếp tục bị khởi tố, bị truy nã vào ngày 11/4 và bị bắt khi đang trốn nã vào đêm cùng ngày.

Vụ án “Cố ý gây thương tích” do hành hung, đánh đập một phụ xe của vợ chồng Dương - Đường chỉ là một trong những “chiến tích” của nhóm côn đồ đất Thái Bình nhiều năm qua do vợ chồng này cầm đầu.

Dưới “trướng” của vợ chồng Dương - Đường là hàng chục đàn em, thường được vợ chồng này huy động đi cùng để phô trương thanh thế trong các cuộc làm ăn, đấu giá đất tại các xã, dằn mặt các nạn nhân, đòi nợ thuê…

Sự tồn tại của nhóm Dương Đường gần chục năm qua tại quê lúa khiến dư luận phẫn nộ. Những đơn thư tố cáo của các nạn nhân gửi tới các cơ quan chức năng, thế nhưng sau đó cứ rơi vào sự im lặng… khiến không ít người dân mất niềm tin. Ngược lại, vợ chồng Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường mỗi ngày càng thêm ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Ngày 12/4, tiếp tục 2 đàn em của Đường - Dương bị cơ quan CSĐT khởi tố liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cùng ngày 7/4 khi Nguyễn Thị Dương bị bắt tạm giam, Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Bá Hùng (26 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) - là nhân viên nhà xe Phiệt Học trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 22/2.

Nạn nhân của Vũ Bá Hùng là tài xế của nhà xe Đức Trưởng (huyện Thái Thụy). Ngày 22/2, khi xe khách chạy tuyến Thái Thụy - Hà Nội của nhà xe này đang di chuyển Thái Thụy theo hướng đi Hà Nội, đến ngã tư chợ Gú thì Vũ Bá Hùng đi xe máy Honda SH giật cửa xe và lao lên ca-bin đánh tài xế. Hậu quả, tài xế của công ty Đức Trưởng bị chấn thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Mâu thuẫn được cho là tranh giành khách của hãng xe Phiệt Học đối với các nhà xe khác trên địa bàn. Những mâu thuẫn giữa các nhà xe về việc tranh giành khách, tranh giành địa bàn hoạt động… đã tồn tại từ lâu.

Trước đó, Sở GTVT Thái Bình đã ký quyết định xử lý vi phạm với công ty Phiệt Học, thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm quy định hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô do nhiều lần vi phạm tốc độ cho phép do tranh giành, cướp khách…

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình là ai?

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vào tháng 11/2019.

Sau đó, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình ngày 12/11/2019

Phát biểu nhậm chức, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình.

Ông hứa sẽ bám sát sự chỉ đạo cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, nắm chắc tình hình, triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường sinh năm 1974, quê Hải Dương.

Tác giả: Nguyên Phương - Thái Bình

Nguồn tin: Báo VietNamNet