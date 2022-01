Diễn biến mới nhất liên quan đến những sai phạm tại 'Tịnh Thất Bồng Lai'

Thông tin trên PLO, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đưa ra kết luận điều tra sai phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai” (tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ).

Liên quan đến vụ án này, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Theo Đại tá Văn Công Minh, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng rất mong muốn có thông tin để cung cấp cho báo chí và bạn đọc. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra luôn phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án để đảm bảo quy trình chặt chẽ. “Sau khi có kết luận, chúng tôi mới chính thức cung cấp thông tin được cho báo chí”- Đại tá Minh nói.

Tịnh thất Bồng Lai, sau này được đổi tên Thiền am bên bờ vũ trụ

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.

Ông Lê Tùng Vân, người tự nhận đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai"

...

Ngoài ra, nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao, đồn thổi, chia sẻ thông tin Công an huyện Đức Hòa thu giữ được cuốn sổ tay ghi lại chuyện sinh hoạt riêng tư của ông Lê Tùng Vân với những phụ nữ trong Tịnh thất Bồng Lai. Thông tin này chưa được kiểm chứng, tuy nhiên, sau khi xuất hiện trên MXH vẫn khiến nhiều người bức xúc, đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý nghiêm ông Vân về tội loạn luân để răn đe.

Liên quan đến cuốn sổ này, theo nguồn tin của Dân Trí, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, không hề có cuốn "hồ sơ tình ái" như cộng đồng mạng đồn thổi, chia sẻ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại "chu kỳ" của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Như tin đã đưa, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Tiếp đó, ngày 5/1, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân và các "đệ tử" của mình

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tác giả: Tổng hợp

Nguồn tin: saostar.vn