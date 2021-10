Đi lại tăng mạnh khi nới lỏng giãn cách xã hội, Bộ Công an chỉ đạo gì?

Bộ Công an nhấn mạnh công an các địa phương phối hợp, trao đổi thông tin về những phương tiện chở người từ vùng dịch về quê để có biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch - Ảnh: NGUYỄN KẾ

Bộ Công an dự báo trong thời gian tới, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) sẽ phức tạp, vi phạm gia tăng, các phương tiện vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại, nhu cầu người dân về quê sau nới lỏng giãn cách rất lớn.

Do đó, Bộ Công an chỉ đạo công an toàn quốc với trọng tâm là lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) chủ động nắm tình hình để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm và xử lý ngay việc tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép từ khi manh nha.

Với các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, công an toàn quốc tiếp tục thực hiện, xử lý các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, chở hàng quá khổ quá tải, đi sai làn...

Lực lượng công an cũng xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe chở hàng hóa thiết yếu có QR Code để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; chở người nhập cảnh trái phép, người từ vùng dịch đến địa phương khác không đúng quy định...

...

Trên đường sắt, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị không để người dân đu bám trên tàu hàng để tránh chốt kiểm dịch gây mất an toàn chạy tàu hay từ vùng dịch đến các địa phương khác, bên cạnh các hành vi như không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu, nhân viên gác chắn khi qua đường ngang.

Về đường thủy, lực lượng công an kiên quyết đình chỉ, giao chính quyền địa phương quản lý các phương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Bộ Công an và các ngành chức năng sẽ phối hợp bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản thông suốt. Ngoài ra, các "điểm đen" về tai nạn giao thông cũng sẽ được đánh giá, khảo sát để khắc phục kịp thời.

"Phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, tuyệt đối không để ùn tắc giao thông, nhất là tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân. Nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho nhân dân và bản thân khi thi hành nhiệm vụ", Bộ Công an nhấn mạnh.

Tác giả: HÀ QUÂN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ