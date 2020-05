Để ô tô giữa trời nắng nóng - những bộ phận sẽ bị 'tàn phá' không thể ngờ

Mới chỉ đầu hè, thời tiết ngoài trời tại Hà Nội luôn vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài từ 5 giờ sáng cho tới 18 giờ tối đã khiến Thủ đô như một “chảo lửa”. Dù nhiệt độ cao như vậy nhưng nhiều ô tô vẫn phơi nắng ngoài trời, lúc này nhiệt độ trong xe lên rất cao.

Nội thất ô tô ảnh hưởng nghiêm trọng

Ở nhiệt độ này, để làm mát nhanh chóng, điều hòa được bật với tốc độ giảm nhiệt nhanh sẽ gây tốn rất nhiều nhiên liệu để làm mát lại xe, đồ điện tử nguy cơ nhanh hỏng, nội thất rạn nứt, phồng rộp và bạc màu nhanh chóng. Chưa kể nội thất bị phơi ở nhiệt độ cao sẽ phát ra những chất độc hại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người.

Cao su tại các bộ phận ô tô có thể tan chảy làm hỏng phụ tùng

Thông tin thêm về tác hại khi để ô tô dưới trời nắng nóng, kỹ sư Lê Văn Tạch (Cty Toyota Việt Nam), nếu ô tô để ngoài nắng lâu thì nhiệt độ trong xe sẽ tăng rất cao do hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ có thể lên tới khoảng 90 độ C, nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ C. Tuy nhiên, các chi tiết trong xe được thiết kế để chịu được nhiệt độ đó. Do đó, việc để ô tô phơi nắng quá lâu sẽ khiến cao su, nhựa và các dung môi bên trong xe sẽ hóa hơi, tan chảy và làm hỏng hóc phụ tùng xe. Ngoài ra, dầu bôi trơn trên núm điều khiển điều hòa, chân phanh,… sẽ kém hiệu quả do dầu bôi trơn bị khô lại.

Nắng nóng có thể làm chết ắc-quy

Đặc biệt, hiện tượng quá nhiệt sẽ làm chết ắc-quy do làm tăng hiện tượng phản ứng hóa học, đường ống dẫn khí, nước làm mát dễ bị hỏng, lốp xe dễ bị tăng áp suất, lớp sơn vỏ xe nhanh phai màu…

Két nước dễ bị rò rỉ

Nắng nóng cũng khiến đường ống làm mát dễ bị nứt, két nước bị rò rỉ. Nước bốc hơi tạo nhiều hơi trong đường ống, có thể làm liệt vị trí mối nối, thậm chí gây nổ đường ống. Nếu đường ống và mối nối tốt, nhiệt độ sẽ tăng lên nữa, piston bị giãn nở, dẫn đến hiện tượng “bó máy”, gây thiệt hại.

Cách khắc phục giúp an toàn cho xe ô tô

Để tránh các hiện tượng trên, chủ xe nên mua phông, bạt về che chắn cho “xế hộp” của mình. Trong trường hợp không thể tìm được chỗ đỗ xe có bóng mát, chủ xe nên đỗ ở những nơi xuôi với ánh sáng mặt trời và dùng tấm che nắng phản quang che kính sau, kính trước của xe.

Thường xuyên kiểm tra hệ thống dầu bôi trơn ở các linh kiện như chân phanh, hộp số,…. Ngoài ra, chủ xe có thể lắp thêm hệ thống quạt tản nhiệt cho xe để giảm thiểu các tác động xấu khi phơi xe ngoài nắng nóng.

Nhiều chuyên gia khác về lĩnh vực ô tô cũng khuyến cáo, nên thường xuyên rửa xe trong thời tiết nắng nóng, vừa để giảm nhiệt trên xe, vừa để phủi đi bụi bẩn bám trên bề mặt có thể khiến xe ô tô hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Lưu ý, không nên rửa xe dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, tìm nơi thoáng mát để rửa. Vì kim loại nóng sẽ làm khô xà phòng và hỗn hợp nước bám trên sơn, để lại vết bẩn trên bề mặt xe.

Để đảm bảo an toàn, ô tô nên được thường xuyên bảo dưỡng, chăm sóc định kỳ, đặc biệt là vào mùa hè. Cùng với đó, còn phải kiểm tra cả dây đai. Dây đai có tác dụng làm chạy quạt, hỗ trợ phần nào quá trình làm mát động cơ.

Tránh các vật dụng gây cháy nổ như nước ngọt có gas, bật lửa và mỹ phẩm, dược phẩm,…. vì các vật dụng này sẽ gây cháy khi để trên xe. Thậm chí, bình cứu hỏa mini cũng sẽ là nguyên nhân trực gây cháy nổ vì chúng chỉ chịu được nhiệt độ trên dưới 55 độ C.

