Đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ chủ chốt ở An Giang

Cựu giám đốc Công an, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chánh án TAND, Cục trưởng Cục Hải quan và Phó Cục trưởng phục trách Cục Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đều bị đề nghị kỷ luật.

Chánh án TAND tỉnh An Giang là 1 trong 6 người đứng đầu 6 tổ chức Đảng bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: VĨNH KỲ



Tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã thông tin về việc nhiều tổ chức Đảng của tỉnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu kiểm tra, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật, thậm chí bị kỷ luật hình sự.

"Trong 2 nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025, có tổng cộng 27 người bị đề nghị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo. Trong số này có 1 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 8 tỉnh ủy viên và nguyên tỉnh ủy viên; bắt buộc phải kỷ luật gồm 144 người; kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm gồm 133 người.

Từ đây, tôi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tổng rà soát lại các quy chế làm việc, như: Quy chế làm việc có chặt chẽ hay chưa; có đề ra quy chế làm việc nhưng không làm theo quy chế không. Ngoài ra, việc lẫn lộn hiện nay là ban cán sự Đảng và ban giám đốc, rồi Đảng ủy sở với ban giám đốc sở; rồi khi có sai phạm bị kỷ luật thì có trường hợp mới "ngớ người" ra" – ông Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

...

Trước đó, tại cuộc họp lấy phiếu đề nghị kỷ luật cán bộ và nguyên cán bộ có dấu hiệu sai phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã thống nhất thi hành cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh; TAND tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Ngoài ra, thống nhất cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo đối với 27 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở 6 tổ chức Đảng nêu trên.

Những người đứng đầu ở 6 tổ chức Đảng nêu trên bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo, gồm: Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; ông La Hồng, Chánh án TAND tỉnh; đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan; ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường.

Người bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng là đại tá Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Tác giả: VĨNH KỲ - TÂM QUÂN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động