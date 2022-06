Đầu 2022 đến nay, những Ủy viên Trung ương Đảng nào bị xử lý kỷ luật?

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT (C03 - Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế để điều tra tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định theo điều 356 bộ luật Hình sự. Việc bắt ông Nguyễn Thanh Long diễn ra ngay sau khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông này trong ngày 7/6.