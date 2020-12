Danh vọng sụp đổ, bà Hồ Thị Kim Thoa còn lại gì?

Mất tất cả danh vọng

Ngày 2/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Căn cứ Quy định số 102 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa (ảnh: DQC)

Ban Bí thư nhận định, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ sinh hoạt Đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa theo Ban Bí thư Trung ương Đảng là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Công Thương.

Thông tin thêm tại cuộc họp báo Chính phủ tối ngày 2/12, Chánh Văn phòng Bộ Công an - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, hồi tháng 4 năm nay, lệnh truy nã toàn quốc với cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã được ban hành. Sau đó, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã truy nã đỏ đối với bị can. Đến thời điểm này, Bộ Công an chưa biết bà Thoa trốn ở đâu.

Trước khi là một chính trị gia thì bà Thoa đã từng là một "nữ tướng", giữ nhiều chức vụ quan trọng tại doanh nghiệp: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 - 5/2010).

Sau 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang, vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng tại Bộ Công Thương.

Mặc dù không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Điện Quang nhưng bà Thoa vẫn là cổ đông tại doanh nghiệp này và nhận cổ tức hàng tỷ đồng sau khi về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Đơn cử năm 2016, gia đình bà Thoa nhận khoảng 35,4 tỷ đồng cổ tức tại Điện Quang và riêng cá nhân bà Thoa nhận khoảng 5,1 tỷ đồng (cao hơn rất nhiều so với lương Thứ trưởng).

Đến tháng 10/2018, bà Thoa đăng ký bán ra 1.680.000 cổ phiếu DQC trong tổng số 1686.415 cổ phiếu DQC đang nắm giữ tại Điện Quang (chiếm 5,4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty này). Cuối tháng 11/2018, giao dịch được thoàn thành bằng phương thức thỏa thuận và bà Thoa thu về khoảng trên 38 tỷ đồng.

"Di sản" để lại ở Điện Quang

Ngay sau khi bà Thoa rời công ty thì "ghế" Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Bóng đèn Điện Quang lập tức được chuyển giao cho em trai bà là ông Hồ Quỳnh Hưng đảm nhiệm cho đến nay.

Ông Hưng tham gia Hội đồng quản trị Điện Quang từ 13/4/2009 và đến tháng 5/2010 thì được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Ông Hồ Quỳnh Hưng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TPHCM chuyên ngành Khoa học máy tính và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường GRIGGS Hoa Kỳ. Trước khi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Điện Quang thì ông Hưng là Phó Tổng Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Đồng An, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Bên cạnh đó, hai con gái của bà Thoa cũng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng tại Điện Quang.

Cụ thể, theo giới thiệu của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, con gái đầu của bà Hồ Thị Kim Thoa là Nguyễn Thái Nga hiện đang đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc công ty. Bà Nga là thành viên Hội đồng quản trị Điện Quang từ tháng 4/2013.

Bà Nguyễn Thái Nga tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học Northeastern (Mỹ). Bà Nguyễn Thái Nga công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 2/2012 và từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Từ tháng 11/2015 bà giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Con gái thứ hai của bà Hồ Thị Kim Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành Khối dự án của Công ty cổ phần Điện Quang.

Được biết, Nguyễn Thái Quỳnh Lê tốt nghiệp loại giỏi Cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Northeastern (Mỹ).

Bà Quỳnh Lê từng công tác tại Mỹ với vị trí chuyên viên phân tích tập đoàn Dịch vụ Tài chính John Hancock, chuyên viên kiểm toán Tổ chức phi lợi nhuận YMCA of Greater Boston. Về Việt Nam, bà Quỳnh Lê công tác tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng được giới thiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ: Từ năm 2015 đến nay, là đồng sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng và coffee tại Hà Nội; là đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty AM Holdings sở hữu và kinh doanh tòa nhà AM Saigon với hàng trăm căn hộ dịch vụ tại TPHCM.

Từ năm 2018 đến nay, bà Lê là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 4/2016 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phòng Dự án. Đến tháng 6/2018, bà Lê được bổ nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Khối Dự án - Phụ trách vận hành Hệ sinh thái HomeCare bao gồm nền tảng mua sắm đa kênh từ online đến offline (chuỗi showroom) với các đối tác uy tín trong ngành điện và chiếu sáng, dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công và bảo trì tận nơi với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Không chỉ là lãnh đạo cấp cao tại Điện Quang mà người thân của bà Thoa còn nắm giữ đáng kể cổ phần tại doanh nghiệp này.

Cụ thể, ông Hồ Quỳnh Hưng nắm 2,52 triệu cổ phiếu DQC tương ứng chiếm tỷ lệ 9,14% vốn điều lệ Điện Quang; hai con gái của bà Thoa là Nguyễn Thái Nga và Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng lần lượt sở hữu 14,97% và 8,09% vốn điều lệ. Một người em trai khác của bà Thoa là ông Hồ Đức Lam cũng đang là cổ đông lớn với sở hữu 6,01% vốn Điện Quang.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1973, Điện Quang phát triển và hiện vẫn đang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện. Doanh thu hàng năm trên 1.000 tỷ đồng, lãi ròng hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trước khi kinh doanh sa sút trong vài năm trở lại đây.

Tác giả: Mai Chi (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí