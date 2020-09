Đánh sập đường dây cờ bạc qua mạng 3.000 tỷ đồng do anh em ruột điều hành

Đêm 23 rạng sáng 24-9, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt tấn công, đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng; bắt giữ 22 đối tượng tại các tỉnh, thành phố; khám xét 20 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật, tiền mặt, phương tiện, thiết bị, máy móc.

Lực lượng Công an khám xét nhà của các đối tượng, thu giữ tang vật, tài liệu liên quan đến vụ đánh bạc qua mạng.



Đường dây này do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, ngụ đường Ngô Trí Hòa, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, khép kín, rất tinh vi. Sau khi phát hiện biểu hiện bất minh về nghề nghiệp, tài sản của các đối tượng, qua công tác trinh sát địa bàn và từ nguồn tin của quần chúng, lực lượng của Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, giao Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm Trưởng ban chuyên án; Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và một đồng chí Cục phó làm Phó ban.

Sau thời gian đấu tranh, ban chuyên án xác định rõ hành vi, phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa đối tượng trong đường dây đánh bạc khủng này và đến ngày 23-9 quyết định “cất vó”; đồng loạt tấn công các tụ điểm, bắt giữ các đối tượng tại Đà Nẵng và Gia Lai.

Theo điều tra ban đầu, Anh là đối tượng điều hành đường dây này, đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net… để mở tài khoản tổng cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài online… Anh phân phối và quản lý các tài khoản con bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (SN 1981, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) và nhiều đối tượng khác tại Đà Nẵng và Gia Lai.

Tên trùm Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, ngụ đường Ngô Trí Hòa, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

...



Khách hàng, con bạc muốn tham gia đánh bạc thì phải liên hệ với các “đại lý” cấp trên để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo bằng cách nộp thẻ. Số tiền thắng thua sau khi cá độ, các đối tượng quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua các tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, đường dây đánh bạc này đã hoạt động trong thời gian dài, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc ở đường dây này lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại Đà Nẵng, Gia Lai và một số tỉnh, thành khác. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô nhất từ trước đến nay về tang số, đối tượng được triệt phá tại Đà Nẵng.

Con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc đa số đều có tiền án tiền sự, vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay tiền lấy lãi suất cao, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Rạng sáng 24-9, tất cả các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP.Đà Nẵng và các phòng liên quan để ban chuyên án tiếp tục điều tra, đấu tranh, củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Lực lượng Công an khám xét nhà của các đối tượng, thu giữ tang vật, tài liệu liên quan đến vụ đánh bạc qua mạng.





Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn