Đại sứ New Zealand quảng bá Lễ hội trái cây tại VinMart

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ “Lễ hội Táo và Kiwi nhập khẩu từ New Zealand” diễn ra từ ngày 19/6 – 28/06/2020 tại 10 siêu thị VinMart lớn ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

“Lễ hội Táo và Kiwi nhập khẩu từ New Zealand” do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc lễ hội, Đại sứ New Zealand – Bà Wendy Matthews chia sẻ: “Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam. Trong bốn thập kỷ qua, mối quan hệ này đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực và sẵn sàng để tiến triển từ quan hệ đối tác toàn diện sang chiến lược. Cả hai quốc gia đều nằm trong nhóm 20 đối tác thương mại hàng đầu dành cho nhau, với thương mại song phương tăng gấp ba lần kể từ năm 2009, khi AANZFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN) được ký kết. Việt Nam hiện là đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của New Zealand tại Đông Nam Á trong 5 năm qua. Thương mại hàng hóa và dịch vụ song phương giữa hai quốc gia vào tháng 3/2020 đạt 1,824 tỷ NZD$ tăng 12% so với năm 2019. Các thực phẩm New Zealand có mặt tại Việt Nam vẫn nổi tiếng về sự an toàn, sạch sẽ và chất lượng cao như sữa và trái cây, nhưng tôi thấy rất nhiều tiềm năng để New Zealand xuất khẩu nhiều hơn nữa trong tương lai. Do đó, New Zealand rất vui mừng được hợp tác với VinCommerce để khởi động tuần lễ Trái cây New Zealand tại hơn 3000 cơ sở VinMart và VinMart + trên toàn quốc. Tôi rất vui khi thấy nhiều thương hiệu táo và kiwi của New Zealand được trưng bày ở đây hôm nay và tôi mong muốn được nghe những suy nghĩ của khách hàng Vinmart về các sản phẩm cao cấp của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ với VinCommerce và Masan Group trong những năm tới”.

Vào đầu mùa hè, cũng như giai đoạn sau dịch Covid-19, người dân quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm tốt cho sức khoẻ, “Lễ hội Táo và Kiwi nhập khẩu từ New Zealand” đem tới cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm táo và kiwi thơm ngon, bổ dưỡng được VinMart/VinMart+ thu mua trực tiếp từ các nông trường trồng trọt nổi tiếng tại New Zealand.

Những trái táo, kiwi cuống còn xanh tươi, kiểm nghiệm chất lượng gắt gao sẽ được VinMart và VinMart+ bán với giá ưu đãi từ 20% - 30%. Các sản phẩm nhập khẩu cao cấp như Táo Braeburn chỉ có giá 39.000 đồng/kg, Táo Prince, Táo Royal Gala giá 49.000 đồng/kg, Táo Ruby star giá 54.000 đồng/kg… Đặc biệt trong thời gian 20/6 –22/6, VinMart tung ra ưu đãi giảm giá shock khi mua từ 3kg táo Braeburn, Prince và Royal Gala người tiêu dùng sẽ chỉ phải trả từ 29.000đ/kg và 39.900đ/kg!

Ông Trương Công Thắng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce cho biết: “Với quy mô số 1 thị trường về độ phủ trên khắp cả nước với với 131 siêu thị VinMart và gần 3.000 cửa hàng VinMart+ phủ rộng khắp Việt Nam, bên cạnh nỗ lực đồng hành cùng các nhà cung cấp nội địa, VinMart và VinMart+ còn đem đến những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp uy tín, chất lượng từ các quốc gia hàng đầu thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm mới lạ, đa dạng, an toàn và tiện lợi.”

Sự kiện khai trương lễ hội sẽ diễn ra tại 2 siêu thị VinMart Times City (Hà Nội) và VinMart Landmark 81 (Tp. Hồ Chí Minh) trong ngày 20/6/2020.

10 siêu thị tổ chức “Tuần lễ trái cây nhập khẩu New Zealand” 1. Siêu thị VinMart Times City: Toà nhà T8 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 2. Siêu thị VinMart Royal City: Số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 3. Siêu thị VinMart Trung Hòa: TTTM Ocean Mall Trung Hòa, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 4. Siêu thị VinMart Võ Thị Sáu: 99 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5. Siêu thị VinMart Lê Đức Thọ: 89 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 6. Siêu thị VinMart LandMark 81: TTTM Vincom Center Landmark 81, 772 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 7. Siêu thị VinMart Cộng Hòa: TTTM Vincom Plaza, số 15-17 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM. 8. Siêu thị VinMart Thảo Điền: TTTM Vincom Thảo Điền, Số 161 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TP. HCM. 9. Siêu thị Vinmart Lê Văn Việt: Số 50 Đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM. 10. Siêu thị VinMart 3/2: TTTM Vincom Plaza, Số 3-3C Đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. HCM.

Tác giả: Tuấn Hải

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn