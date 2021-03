Đại kỵ phong thủy trồng cây to trước cửa nhà khiến gia chủ "tán gia bại sản"

...

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho rằng, đây là một lỗi có thể khiến vận khí của gia đình bạn đi xuống.



Cây to chắn trường khí tốt vào nhà gây hao tài, tổn lộc



Cây to trước cửa hoặc trước cổng nhà thường là vật cản trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn. Trường khí bị chắn khiến khí tốt không thể vào nhà, khí xấu và uể khí không thể thoát ra ngoài. Vận khí tốt khiến cho hào tài tổn lộc.



Đặc biệt, sinh khí không tốt còn khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.



Cây có rễ sâu âm khí mạnh



Có nhiều cây lớn, lâu năm thường có rễ đâm sâu vào lòng đất, những cây thế này thường có âm khí rất mạnh, cây lại chắn trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn khiến cho vượng âm.



Theo phong thủy, việc mất cân bằng âm dương ảnh hưởng không hề tốt đến ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, những rễ cây này còn ảnh hưởng đến móng của ngôi nhà.



Cây to tán lớn chắn ánh sáng



Điều dễ nhìn thấy nhất là cây to khiến cho ánh sáng không thể vào đến ngôi nhà của bạn. Điều này khiến cho sinh khí kém đi do đó ngôi nhà trở nên thiếu sức sống.



Cây to chắn lối sẽ cản đường bình an



Lối vào nhà sạch sẽ, thoáng đãng mang lại không gian trong lành tốt cho sức khỏe của các thành viên. Ngoài ra, lối vào gọn gàng có thể hút nhiều quý nhân đến với ngôi nhà. Nhờ đó, kích hoạt được bình an và may mắn cho ngôi nhà của bạn.



