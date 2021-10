Đại gia Thái Lan khởi kiện doanh nghiệp của Shark Liên ra tòa án quốc tế "khủng" cỡ nào?

Một phần văn bản công bố thông tin của WHAUP gửi lên SET.

Trước đó, năm 2019, WHAUP thông qua công ty con là WHAUP (SG) 2DR đã mua lại 34% cổ phần Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống từ ông Đỗ Tất Thắng.

Theo Thỏa thuận mua bán cổ phần, WHAUP (SG) 2DR được quyền bán toàn bộ cổ phần của mình tại công ty Sông Đuống cho Aqua One (cổ đông lớn của Sông Đuống), với giá bằng mức tập đoàn này đã thanh toán cộng thêm giá vốn ghi sổ theo quy định trong hợp đồng trong trường hợp công ty Sông Đuống không chuyển cho WHATUP (SG) 2DR Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã sửa đổi trước ngày 25/10/2020, với nội dung nâng công suất dự án khai thác Nhà máy Nước mặt Sông Đuống từ 300.000 m3/ngày lên 600.000 m3/ngày.

Aqua One đóng vai trò là bên bảo lãnh cho ông Đỗ Tất Thắng và công ty Sông Đuống về nghĩa vụ xin cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi.

Tuy nhiên, công ty Sông Đuống, Aqua One và ông Đỗ Tất Thắng đã không cung cấp được bản đăng ký sửa đổi theo như thỏa thuận.

Ngày 23/11/2020, WHAUP (SG) 2DR đã gửi thông báo cho Aqua One về việc sẽ thực hiện quyền bán lại cổ phần trong công ty Sông Đuống. Aqua One có nghĩa vụ mua cổ phần từ WHAUP (SG) 2DR trước ngày 7/6/2021 theo thỏa thuận mua bán cổ phần nhưng sau 3 tháng, Aqua One vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nêu trên.

Do đó, ngày 30/9/2021, WHAUP đã đệ đơn kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và yêu cầu Aqua One thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán cổ phần.

Nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul. Ảnh: Gettyimages/Bloomberg.

Theo tìm hiểu, WHAUP được thành lập vào vào năm 2008, là thành viên của Tập đoàn WHA (Thái Lan) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực logistics và các dịch vụ tiện ích công nghiệp, năng lượng.

Trong đó, đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này là nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul. Bà Jareeporn cũng đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tại WHA thông qua tỷ lệ sở hữu trực tiếp 10,3%. Nếu tính cả vốn nắm giữ gián tiếp, vị nữ đại gia này đang sở hữu khoảng 25,3% vốn tại WHA.

WHA hiện sở hữu 74% vốn tại WHA Utility and Power và bà Jareeporn đồng thời làm chủ tịch tại công ty dịch vụ điện và nước này.

Nữ tỷ phú Jareeporn Jarukornsakul là người giàu thứ 37 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2018 với khối tài sản ròng khoảng 820 triệu USD.

Bà Jareeporn Jarukornsakul sáng lập nên Tập đoàn WHAUP sau khi nhận thấy cơ hội từ nhu cầu của nhiều công ty Thái Lan cần tìm các đơn vị tiên phong áp dụng khái niệm built- to-suit để giảm chi phí lưu trữ, vận hành và logistics.

Hiện tập đoàn này đang mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực với “hệ sinh thái” là 4 công ty thành viên lớn, bao gồm: WHA Logistics; WHA Industrial Development; WHA Utilities & Power (WHAUP) và WHA Digital Platform.

Tập đoàn WHAUP còn đẩy mạnh đầu tư ra thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn