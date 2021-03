Đại gia Ninh Bình lọt top giàu nhất thị trường chứng khoán

"Ngoài sức tưởng tượng"; "Tăng không có đỉnh"… Đây là những bình luận của giới đầu tư với cổ phiếu THD của Thaiholdings sau chuỗi tăng phi mã đến "chóng mặt" trong thời gian vừa qua.

Đóng cửa phiên 1/3, THD ghi nhận tăng nhẹ 0,1% lên 201.200 đồng nhờ cú bứt phá vào phút chót trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) với lô khớp 18.200 cổ phiếu. Trước đó, THD giảm giá trong hầu hết thời của phiên chiều.

Biến động giá THD trong phiên 1/3



Diễn biến này đủ để đưa THD lập đỉnh mới trong lịch sử giao dịch của mã này kể từ khi Thaiholdings lên sàn hồi giữa tháng 6 năm ngoái đến nay.

Giá tham chiếu của THD trong phiên chào sàn ngày 19/6/2020 là 15.000 đồng, tuy nhiên, sau khi điều chỉnh (do phát hành thêm cổ phiếu) thì mức giá tham chiếu chào sàn chỉ là 3.268 đồng. So với lúc mới niêm yết, tính ra THD đã tăng giá… 6.056,67% tương ứng tăng 197.932 đồng mỗi cổ phiếu. Còn nếu so với thời điểm đầu năm, THD đã tăng giá gần 75%.

Đây là mức lợi nhuận khó tưởng tượng với giới đầu tư. Nhờ mức tăng chóng mặt này, nhiều nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận khủng từ THD mà gần như không thể kiếm được từ những kênh đầu tư truyền thống như gửi tiết kiệm lấy lời hay lướt sóng bất động sản.

Tuy vậy, một số nhà đầu tư cho biết, do mức tăng của THD quá "nóng", do đó, dù thèm khát song không phải ai cũng dám mua vào.

Trong khi đó, trên thị trường, THD vẫn miệt mài tăng giá hết phiên này qua phiên khác trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng nhà đầu tư. Cũng bởi diễn biến này mà ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) thăng hạng nhanh chóng trong bảng xếp hạng người giàu của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, tính tại ngày 1/3, với sở hữu trên 85,9 triệu cổ phiếu THD, giá trị tài sản mà ông Nguyễn Đức Thụy - người sáng lập Thaihodings đạt 17.285 tỷ đồng, xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, giá trị tài sản của đại gia Ninh Bình chỉ đứng sau ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group.

Hồi tháng 1, ông Thụy đã mua vào gần 2,9 triệu quyền mua cổ phiếu THD và nâng tổng quyền mua cổ phiếu này lên 13,7 triệu đơn vị.

Ở mức giá hiện tại, THD cũng đang là cổ phiếu có thị giá cao thứ 2 sàn HNX, chỉ sau WCS (giá 219.500 đồng/cổ phiếu). Vốn hóa thị trường của THD ở mức 70.420 tỷ đồng.

Lịch sử giá THD kể từ khai chào sàn hồi tháng 6/2020 tới nay



Một điểm đáng chú ý là nếu như thời điểm mới giao dịch, THD có thanh khoản khiêm tốn, có phiên chỉ đạt 100 cổ phiếu (như phiên 23/6/2020) thì hiện tại, khối lượng giao dịch bình quân tại mã này khoảng 620.000 cổ phiếu/phiên trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Ở phiên 1/3, khối lượng giao dịch tại THD là 60.960 cổ phiếu. Như vậy có thể thấy, vẫn có một bộ phận nhà đầu tư quyết "đu đỉnh" cổ phiếu này dù THD đã đạt mức tăng "không tưởng" trong thời gian vừa qua.

