Cựu quan chức tố 1 chủ tịch UBND thị xã ở Thanh Hóa được giảm 10 tháng tù

Ngày 22-8, tại Thanh Hóa, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hồ Đình Tùng, cựu Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015.

Bị cáo Hồ Đình Tùng tại phiên xét xử ngày 22-8



Vụ án này đã được TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 1-10-2021, sau 4 ngày xét xử, ông Tùng được xác định có tội và bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 22-8, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đồng thời bị cáo Tùng cũng cho biết do tuổi cao sức yếu, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Hồ Đình Tùng mức án 20 tháng tù giam, giảm 10 tháng so với phiên xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo đứng tên Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hằng và Trần Thị Hương nhân danh giáo trên địa bàn thị xã gửi đến các cơ quan, ban ngành, trường học trên địa bàn thị xã có nội dung tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn có hành vi cửa quyền, hách dịch trong giao tiếp ứng xử thiếu văn hoá, có nhiều sai phạm trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giáo viên, chấm dứt hợp đồng lao động, trù dập cán bộ để vụ lợi.

Trong đó, Công an thị xã Nghi Sơn thu được 4 đơn gửi đến tổ trưởng tổ dân phố, 1 đơn gửi đến giám đốc doanh nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn đã thu được 46 đơn từ các trường học trên địa bàn.

...

Ngày 11-3, tập thể cán bộ công chức viên chức thị xã Nghi Sơn gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Thanh Hóa, tố cáo ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn, có hành vi từ tháng 11-2020 đến tháng 3-2021 soạn thảo mạo danh người viết đơn là bà Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Hương và nhân danh giáo viên, sau đó trực tiếp mang ra bưu điện TP Thanh Hóa gửi đến các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tố cáo nhằm bôi nhọ, xúc phạm hạ uy tín cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn gây hoang mang, lo lắng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thị xã.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thủ phạm đã mạo danh những người trên gửi đơn tới lãnh đạo tỉnh và một số cơ quan, trường học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn là ông Hồ Đình Tùng.

Khám xét nơi làm việc của ông Hồ Đình Tùng, cơ quan điều tra thu giữ 60 đơn tố cáo kèm vỏ phong bì tài liệu; 1 máy ghi âm, 1 điện thoại di động.

Ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (tháng 9-2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn). Trong thời điểm này, vào tháng 5-2020, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một đoạn clip với tựa đề "Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) Thanh Hóa nhận hối lộ", trong clip có hình ảnh ông Tùng cầm tiền, gây xôn xao dư luận. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Vụ án này cũng đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử.

