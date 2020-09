Cựu giám đốc Sở Tài chính TP. HCM bị phong tỏa tài khoản

Theo tin tức từ báo NLĐ, trong vụ án bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi hoán đổi 2 nhà đất, bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) được xác định có liên quan đến hành vi lừa đảo của bà Diệp.

Cụ thể, bà Đào Thị Hương Lan (lúc đó là Thường trực Ban chỉ đạo 09 TP HCM) khi nhận chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) đối với việc hoán đổi tài sản đã không căn cứ các quy định của pháp luật mà chỉ dựa trên sự chấp thuận chủ trương cho thực hiện hoán đổi của lãnh đạo UBND TP HCM.

Đồng thời, bà Đào Thị Hương Lan cũng chỉ dựa vào thực tế "sự việc đã rồi" để đề xuất yêu cầu các bên liên quan cung cấp các thủ tục pháp lý cho đủ thủ tục nhằm hợp thức hóa hồ sơ theo trình tự, thẩm quyền giải quyết. Bà Đào Thị Hương Lan nhận thức được việc hoán đổi trên là không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định của nhà nước về quản lý tài sản.

Ngoài ra, bà Lan cũng nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng (quận 3) của Công ty Diệp Bạch Dương là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để có thể thực hiện việc hoán đổi nhưng đã không đề xuất chỉ đạo và thực hiện việc kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà này.

Bà Đào Thị Hương Lan. Ảnh: VnEconomy

...

Bà Lan tin tưởng một cách không có căn cứ vào Công ty Diệp Bạch Dương và Trung tâm Ca nhạc nhẹ nên không phát hiện được nhà đất số 57 Cao Thắng (quận 3) đã bị thế chấp.

Với hành vi nêu trên, Đào Thị Hương Lan đã phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, cần phải truy tố trước pháp luật. Đào Thị Hương Lan đã không căn cứ vào Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 của Quốc hội, theo VietnamFinance.

Bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 11/12/2018 trước khi bị khởi tố bị can. Bà Lan công tác tại Sở Tài chính TP. HCM từ năm 2004, kinh qua nhiều chức vụ và làm giám đốc hai nhiệm kỳ trước khi về hưu cuối năm 2015

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với bà Đào Thị Hương Lan. Hiện nay chưa truy bắt được bị can nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo khắc phục hậu quả khi vụ án được đưa ra xét xử và thi hành án, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của bà Đào Thị Hương Lan. Tài khoản này có hơn 50.000 USD mở tại ngân hàng HSBC.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn