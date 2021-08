Cựu Bí thư tỉnh Bình Dương bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 20 bị can liên quan những sai phạm trong quản lý, chuyển nhượng đất gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Tổng công ty 3/2.

Ông Nam bị cáo buộc thực hiện hành vi trái pháp luật khi ký các quyết định áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện cho Tổng công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha là tài sản Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Áp giá tiền sử dụng đất trái quy định

Theo kết luận điều tra, ông Nam nhiều năm tham gia chỉ đạo, quản lý Nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có đất đai và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo. Năm 2010, bị can được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh và là Trưởng ban chỉ đạo công tác điều tra giá đất, xây dựng bảng giá đất ở tỉnh Bình Dương.

Trong giai đoạn giữ chức vụ Phó chủ tịch tỉnh, ông Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảng giá đất hàng năm được UBND tỉnh ban hành làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Nam vẫn ký công văn số 3444 chấp thuận giá đất khu dịch vụ là 51.914 đồng/m2.

Đây là căn cứ để Cục Thuế tỉnh tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất 43 ha và 145 ha được giao cho Tổng công ty 3/2 vào giai đoạn 2012-2013 trái quy định pháp luật. Cơ quan điều tra xác định đó cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát hơn 761 tỷ đồng cho Nhà nước.

Trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc đã chủ trì tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng công ty 3/2.

Tháng 4/2017, ông Nam biết Tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú, đã quyết toán thuế năm 2016 và làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và quy định của pháp luật.

Bị can không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn, vẫn tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 17/4/2017 để thống nhất và quyết định cho tổng công ty tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

Hành vi của ông Nam và các bị can đã tạo điều kiện cho quá trình chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân được hoàn tất, gây thất thoát hơn 302 tỷ đồng.

Chưa thành khẩn khai báo

Cơ quan điều tra cho rằng để che giấu sai phạm, bị can Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo bị can Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) và cấp dưới hợp thức hóa một số công văn, thông báo, làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương.

Bộ Công an xác định ông Trần Văn Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tạo điều kiện để Tổng công ty 3/2 hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tổng số tiền hơn 1.063 tỷ đồng cho Nhà nước.

"Bị can Trần Văn Nam là người chỉ đạo điều hành, thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn", kết luận điều tra nêu nhận định.

Hành vi của ông Nam dẫn đến giá vốn của các khu đất giao cho Tổng công ty 3/2 có giá trị thấp, là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Quá trình điều tra, bị can Trần Văn Nam chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân. Tuy nhiên, bị can có nhiều thành tích, cống hiến cho tỉnh Bình Dương và được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình.

