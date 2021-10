CSGT bắt nam thanh niên đua xe quỳ xuống bên nạn nhân, hét lớn: "Đã thấy tác hại chưa? Quỳ xuống"

Có không ít thanh niên do thiếu hiểu biết và coi thường tính mạng của bản thân cũng như những người xung quanh khi tham gia giao thông mà gây ra những thiệt hại nặng nề cả về người và của.

Mới đây, một vụ tai nạn được cho là xảy ra vào tối ngày 20/10 tại Phố Vịt, Ninh Bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hàng chục thanh niên đua xe gây tai nạn

Theo những gì camera an ninh cũng như người dân tại hiện trường ghi lại, có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đã tổ chức đua xe trên đường phố. Vào thời điểm này, có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại, gây nguy hiểm cho người đi đường.

...

Không may, nhóm thanh niên đua xe đã va chạm mạnh với một người phụ nữ trên đường khiến người này bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương đã nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng như tóm gọn một vài đối tượng gây tai nạn.

Điều đáng chú ý là hành động của lực lượng chức năng tại hiện trường. Ngay khi "tóm" được thanh niên đua xe gây tai nạn, lực lượng chức năng đã yêu cầu người đó quỳ xuống bên cạnh nạn nhân đang nằm bên đường:

"Mày nhìn đây này! Đã thấy tác hại của chúng mày chưa? Quỳ xuống" - Viên cảnh sát giao thông bức xúc hét lớn. Có lẽ tiếng hét này cũng đại diện cho sự phẫn nộ của nhiều người đối với những hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông của những thanh niên này.

Được biết, ngay sau, đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn