Công an tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Giám đốc

Tại Lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên - Trưởng phòng thuộc Cục An ninh nội địa giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Lê Khắc Thuyết đã chúc mừng Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên nhận nhiệm vụ mới; mong muốn trên cương vị mới Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên sẽ cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Hà Tĩnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, hết lòng, hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Thanh Ngà – Sỹ Quý

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân