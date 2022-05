Công an Đồng Nai trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ một cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo

Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thăm và động viên đồng chí Tô Bá Diệu và gia đình. Ảnh: TTXVN phát

Trung úy Tô Bá Diệu (sinh năm 1991, quê ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Đầu tháng 2/2022, Trung úy Diệu phát hiện sức khỏe yếu và đi khám bệnh đã phát hiện bị ung thư hạch ở cổ giai đoạn 3, phải truyền hóa chất và xạ trị. Trong quá tình điều trị, bệnh tình ngày càng nặng hơn, đầu tháng 4/2022, gia đình đã xin được đưa Trung úy Diệu về quê Nghệ An để tiện chăm sóc và tiếp tục điều trị bệnh. Trung úy Diệu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chưa có việc làm, nay mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Chia sẻ với hoàn cảnh và bệnh tình của Trung úy Diệu, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tình Đồng Nai đã phát động toàn lực lượng Công an tỉnh ủng hộ một ngày lương để giúp đỡ.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đang phát động trong toàn thể đoàn viên thanh niên quyên góp vật chất để hỗ trợ Trung úy Diệu và gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Ngân hàng Agribank - Chi nhánh huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng cho Trung úy Tô Bá Diệu trị bệnh.

Thay mặt đoàn, Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao 1,8 tỷ đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cho Trung úy Tô Bá Diệu. Công an huyện Cẩm Mỹ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền hơn 250 triệu đồng từ nguồn vận động đoàn viên, thanh niên và các nhà hảo tâm cho Trung úy Diệu.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Công an huyện Cẩm Mỷ, Đồng Nai trao tiền cho thân nhân gia đình đồng chí Tô Bá Diệu. Ảnh: TTXVN phát