Con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ tử vong

Chiều 4-5, tin từ UBND phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khi con trai "ngáo đá" cắt cổ mẹ đẻ tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 14 giờ chiều nay 4-5, tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa.

Thời điểm trên, một người hàng xóm nghe tiếng la hét, kêu cứu của bà Nguyễn T.D. (SN 1961; ngụ địa chỉ trên) bị con trai là Lê Hoàng Nam (SN 1987) hành hung.

Tuy nhiên, thời điểm này, nhà bà D. khóa trái cửa, bên trong chỉ có 2 mẹ con nên người hàng xóm không dám vào trong.

Nghi phạm được công an khống chế, bắt giữ đang nằm trên nền nhà

...

Khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng bà D. kêu la, người hàng xóm mới dám sang nhà thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này nằm bất động, đã tử vong tại giếng nước bên hông nhà, trên cổ có 1 vết cắt, còn Nam đang ngồi trong nhà trong tình trạng "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma túy đá).

Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng. Công an phường Quảng Thịnh, Công an TP Thanh Hóa tới hiện trường khống chế, bắt giữ Lê Hoàng Nam. Thời điểm bị công an bắt giữ, Nam vẫn trong tình trạng "ngáo đá".

Nhiều người dân tập trung quanh ngôi nhà xảy ra án mạng

Được biết, Nam là thanh phần bất hảo ở địa phương, từng vào tù ra tội và thường xuyên đánh mẹ đẻ của mình khi không xin được tiền để tiêu xài. Nghi phạm này cũng đã bỏ vợ, sống với mẹ đẻ ở địa chỉ trên. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động