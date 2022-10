Con trai Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tổ chức sử dụng ma túy, bố bị kỷ luật

Ngày 30/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành kỳ họp thứ 10 do ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Karaoke Havana - nơi xảy ra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt và ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc.

Ông Trần Duy Hùng được cho là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu Đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ TP Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Triệu đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục gia đình dẫn đến để con ruột phạm tội, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định của Đảng, vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu Đảng bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân và Đảng bộ TP Bảo Lộc.

...

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 6/9/2022, VKSND TP Bảo Lộc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015.

6 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Ngọc Sơn (là con trai ruột của ông Triệu), Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Duy Đồng, Vũ Văn Chiến và Vũ Duy Hữu. Các đối tượng này liên quan đến tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán karaoke Havana trên địa bàn phường 1, TP Bảo Lộc gây xôn xao dư luận địa phương thời gian vừa qua.

Trước đó, khoảng 0h15' ngày 28/8, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an TP Bảo Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất tại quán Karaoke Havana, phát hiện nhiều người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh ma túy đối với toàn bộ số khách và 14 nhân viên phục vụ tại quán, lực lượng chức năng phát hiện 32 đối tượng dương tính với chất ma túy loại ketamine và thuốc lắc, trong đó có 23 khách và 9 nhân viên phục vụ.

Sau đó, Công an TP Bảo Lộc cho biết căn cứ các vi phạm của quán karaoke Havana có địa chỉ tại đường N4 khu Hàng Dừa (phường 1, TP Bảo Lộc) do ông Đặng Gia Quang làm chủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh này./.

Tác giả: Đại Lánh

Nguồn tin: Báo BVPL