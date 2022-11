Con thơ bị ung thư máu, nợ nần chồng chất

Từ lúc mới sinh, bé Trương Hoàng Trâm Anh, 4 tuổi (ảnh), con anh Trương Hoàng Hải và chị Nguyễn Thị Kim An (ở khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã hay bệnh vặt, gầy yếu. Đầu năm 2021, bé thường đau bụng, biếng ăn. Sau một thời gian, bụng bé ngày càng lớn, da dẻ xanh xao nên gia đình quyết định đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM thăm khám. Qua các xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ xác định Trâm Anh bị ung thư máu và chuyển bé qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa trị.



Chị Kim An cho biết, gia đình phải vay mượn nhiều nơi mới có tiền vô những toa thuốc hóa trị đắt tiền (ngoài danh mục BHYT) vì bé Trâm Anh bị thiếu máu liên tục. Trong khi đó, hàng tháng gia đình còn phải lo tiền chữa bệnh hen suyễn cho con trai lớn 5 tuổi (anh của Trâm Anh). Hiện vợ chồng chị thuê phòng trọ gần nhà người thân ở tỉnh Long An để gửi con trai nhờ chăm sóc giùm, còn anh Hải bôn ba đi làm thuê kiếm tiền lo viện phí, chị An vào bệnh viện chăm sóc con gái. Hiện Trâm Anh đang vô hóa chất, mỗi toa sau khi trừ BHYT, gia đình phải trả thêm hơn 15 triệu đồng khiến nợ nần ngày càng chồng chất, khó có thể vay thêm để duy trì sự sống cho con thơ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-69.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng