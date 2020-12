Cô vợ trẻ xinh đẹp và lời giải thích 'chẳng giống ai' về lý do vào khách sạn cùng... sếp

Ảnh minh họa: Internet



Cách đây 4 năm tôi may mắn được tháp tùng giám đốc ra nước ngoài kí hợp đồng kinh doanh với đối tác. Việc kí kết diễn ra tốt đẹp trước thời hạn, nên còn 2 ngày cuối sếp cho phép chúng tôi được tự do đi tham quan, mua sắm. Mấy anh, chị trong đoàn có gia đình hoặc có người yêu đều tranh thủ ghé các cửa hàng may mặc, gia dụng để mua quà, riêng tôi mang danh trai độc thân lại có chút máu thích khám phá vẻ đẹp của miền đất lạ lần đầu tiên được đặt chân đến, nên tôi lên xe buýt để thực hiện ước mơ của mình. Với vốn kiến thức ngoại ngữ được đào tạo bài bản, tôi đủ tự tin để giao tiếp với người bản địa. Suốt cả ngày rong ruổi chiều muộn tôi ghé quán café gần khách sạn mình ở để vừa nghe nhạc vừa thưởng thức hương vị ngọt đắng của café thơm nức…

Đang mơ màng trong tiếng nhạc du dương tôi bỗng nghe một giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự “xin lỗi! Anh là người Việt Nam”. Theo bản năng tôi gật đầu trước khi ngẩng lên nhìn người đối diện, đó là một cô gái Việt rất trẻ, đẹp đằm thắm, dịu dàng khiến trái tim của chàng trai 27 tuổi đã qua vài lần yêu của tôi lỗi nhịp. Cùng cảnh xa nhà tôi và Lam tên cô gái trẻ đã nhanh chóng trở thành thân thiết, Lam tâm sự em cón một năm nữa đề lấy tấm bằng đại học và em rất vui nếu ngày em về nước có tôi chờ đón em…

Một năm xa mặt nhưng không cách lòng, tôi thật sự hạnh phúc khi tình yêu của tôi và Lam vượt qua cả không gian lẫn thời gian để có được một đám cưới đầm ấm với sự ủng hộ hết lòng của bố, mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên, khi Lam tốt nghiệp về nước và có việc làm cho thu nhập khá ở một công ty tư nhân ăn nên làm ra trong phố.

...

Nơi làm việc của tôi và Lam ở vị trí ngược nhau, nên chúng tôi chỉ ríu rít, quấn quýt bên mâm cơm vào buổi chiều muộn. Tôi phải cảm ơn lần gặp gỡ tình cờ trên đất bạn để bây giờ tôi có được một mái ấm đúng nghĩa với người phụ nữ tôi yêu. Lam rất biết chiều chồng, em chăm sóc tôi từ bữa ăn giấc ngủ, cho đến sẵn sàng theo tôi đi tham quan, khám phá những danh lam thắng cảnh trong nước mà trước đó tôi chưa có dịp thưởng thức.

Lam của tôi là hoàn mỹ mọi mặt, chỉ có điều tôi bước qua tuổi 31 mà Lam cứ lần lừa hẹn chưa muốn sinh cho tôi một đứa con để báo hiếu cho tổ tiên dòng tộc. Lam báo em muốn phấn đấu sự nghiệp, muốn khẳng định vị trí của mình trong công ty, nếu thuận lợi em còn nuôi mộng học cao học rồi mới có em bé. Thôi thì vợ còn quá trẻ, còn đường tương lai phía trước của em đang rộng mở, làm chồng tôi hiểu phải biết hi sinh vì mơ ước chính đáng của vợ, nên vui lòng chờ đợi ngày em chấp thuận thực hiện thiên chức làm mẹ của mình.

Khoảng 2 tháng trước, Lam hồ hởi thông báo với tôi là sếp công ty sẽ xem xét để nâng lương cho em mặc dù chưa đến hạn vì em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng háo hức cùng vợ và dự định giành trọn phép năm vợ, chồng đi du lịch để mừng thành công bước đầu của em. Vậy mà mọi tính toán của tôi tan như bọt xà phòng khi tối thứ 7 vừa rồi Lam báo có cuộc hẹn quan trọng nên không ăn cơm nhà. Vắng vợ, tôi ăn tạm mấy món Lam làm sẵn để trong tủ lạnh rồi lên xe máy rong ruỗi trên phố, bất ngờ tôi nhìn thấy Lam bước xuống từ một chiếc ô tô bóng lộn và được một người đàn ông đứng tuổi trang phục sang trọng đón ngay ở cửa khách sạn.

Tôi đã đứng ngoài đường chờ Lam suốt 2 tiếng đồng hồ để rồi nghe Lam nhẹ nhàng giải thích rằng người đàn ông đó là sếp công ty, sếp đưa Lam vào khách sạn để…kí quyết định nâng lương cho em chứ không có chuyện khuất tất. Liệu Lam của tôi vô can hay em ranh ma qua mặt cắm sừng lên đầu chồng?

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong