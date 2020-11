Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên đường thăm Việt Nam

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien - Ảnh: REUTERS

"Cố vấn an ninh quốc gia Robert C. O’Brien đã lên đường ngày hôm nay để thăm Việt Nam và Philippines, nơi ông sẽ gặp các lãnh đạo cả hai nước để tái khẳng định sức mạnh quan hệ song phương và thảo luận hợp tác an ninh quốc gia", Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) thông báo trên Twitter sáng 19-11 (giờ VN).

Tại Việt Nam, ông O’Brien dự kiến sẽ có các cuộc gặp cấp cao với một số bộ trưởng. Theo hãng tin Bloomberg, cố vấn Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp với các quan chức an ninh Việt Nam vào ngày 21-11 và dự kiến phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Quốc gia ngày 22-11.

Ông O’Brien là quan chức cấp cao thứ hai của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam trong vòng một tháng qua. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã đến Việt Nam để thảo luận chiến lược của Washington về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales (Úc), hai bên có thể đưa tuyên bố chung về hợp tác theo khuôn khổ khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, một chính sách đối ngoại của chính quyền ông Trump nhằm kềm chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Các cam kết có thể bao gồm việc tăng cường hợp tác về tuần duyên, bán thiết bị, nhằm hỗ trợ Việt Nam bảo vệ các tuyên bố hàng hải ở Biển Đông.

Sau chuyến thăm Việt Nam, ông O’Brien sẽ lên đường đến Philippines vào cuối ngày 22-11 và gặp các quan chức an ninh nước này ở thủ đô Manila.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên bố đặt ưu tiên chính sách đối ngoại là châu Á - Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc.

Cuối tuần qua, ông Trump đã cử ông O’Brien tham dự hội nghị Cấp cao Đông Á và dự kiến tổng thống Mỹ sẽ dự hội nghị APEC tổ chức theo hình thức trực tuyến trong tuần này, theo Hãng tin Reuters.

