Clip: Xe container lao sang làn ngược chiều, húc lật xe tải ở Hải Phòng

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 21/11, trên quốc lộ 10, đoạn qua ngã ba Tân Liên, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, vào thời điểm trên, một xe ô tô con và một xe tải đang dừng đèn đỏ trên đường thì xuất hiện một xe container lưu thông theo hướng ngược lại đi tới. Ngay sau đó, xe container lao sang làn đường ngược chiều, tông thẳng vào xe ô tô con và xe tải.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bị đẩy đi hàng chục mét rồi lật nghiêng trên đường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Các phương tiện bị hư hỏng nặng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại vụ việc đã nhận được nhiều sự quan tâm.

