Clip: Ô tô con bị xe bồn "vò nát", 5 người tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19/4, trên con đường nhỏ qua Santa Maria do Para, Brazil.

Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe bồn đang lưu thông với tốc độ chậm để qua gờ giảm tốc, phía sau là một chiếc ô tô con cũng chạy với tốc độ tương tự. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, một chiếc xe bồn xuất hiện.

...

Do chạy với tốc độ cao và không có dấu hiệu dừng lại, chiếc xe này đã ủn ô tô con vào đuôi xe bồn phía trước. Sau khi bị vo tròn như một quả bóng kim loại, chiếc ô tô con bị xe bồn phía sau đè lên trên.

Được biết, 5 người trên xe bao gồm một đôi vợ chồng (45 và 39 tuổi), một cháu gái 14 tuổi và hai con gái nhỏ đã tử vong tại chỗ. Tài xế xe bồn gây ra tai nạn cũng đã bị bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn