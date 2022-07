Clip người phụ nữ xăm trổ đi ô tô chặn xe máy và đánh cô gái bầm mặt

Your browser does not support the video tag.

Đang gây xôn xao cộng đồng mạng, clip cho thấy ô tô màu trắng biển số 15A-941.61 chặn đường xe máy của cô gái mặc áo đen. Tiếp đến, người phụ nữ có hình xăm phía trên ngực xuống ô tô và đánh cô gái đi xe máy hai cái khá mạnh. Nam tài xế đội mũ lưỡi trai bước xuống ô tô chỉ mặt và đe dọa cô gái này.

Bị đánh, nạn nhân chỉ biết lấy tay che mặt và khóc.

Người phụ nữ xăm trổ đi ô tô đánh cô gái bầm mặt

...



Người chia sẻ clip cho biết: “Sự việc là lúc 17 giờ 30 chiều 8.7 tại ngã ba kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng). Cô gái mặc áo đen trong video dừng tại đèn đỏ, chống chân xuống thì xe máy bị nghiêng và không may va vào gương chiếu hậu ô tô màu trắng biển số 15A-941.61 nhưng gương không vấn đề gì.

Cô gái đi xe máy thấy ô tô không bị sao nên xin lỗi và sau đó đi tiếp. Khi cô lái xe máy tới chân cầu Giá (huyện Thủy Nguyên) thì bị ô tô màu trắng tạt đầu chặn lại.

Một nam thanh niên và người phụ nữ đi xuống ô tô rồi đánh cô gái đi xe máy sưng tím mặt, chảy máu mồm và máu mũi. Cô gái liên tục nói xin lỗi nhưng vẫn bị đánh. Mong cơ quan chức năng xác minh, làm rõ”.

Đọc xong dòng này, nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành vi côn đồ của người phụ nữ xăm trổ trong clip.

Tác giả: Sơn Vân

Nguồn tin: 1thegioi.vn