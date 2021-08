Clip: Người đàn ông khỏa thân đi xe đạp điện giữa đường gây xôn xao mạng xã hội

Vào hồi cuối tháng 7, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video quay cảnh một người đàn ông khỏa thân đi xe đạp điện giữa đường trong thời tiết nắng nóng. Căn cứ vào những tấm biển bên đường, sự việc được cho là xảy ra ở khu 5, thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ.

Đoạn video cho thấy, người đàn ông ra đường trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân, chân cũng không đi dép. Anh ta điều khiển một chiếc xe đạp điện, đầu cũng không đội mũ bảo hiểm. Có vẻ như chiếc xe đang bị hết điện nên anh ta đành phải dùng chân để đẩy chiếc xe đi.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích hành động của người đàn ông, trong khi đó số khác lại cho rằng anh ta gặp phải vấn đề về tâm thần nên mới làm ra hành động phản cảm như vậy.

Một số người bình luận:

...

“Tại dạo này nóng quá nên anh ấy muốn nhấn mạnh điều này thôi mà”,

“Chắc anh này có vấn đề về tâm thần, chứ người bình thường không ai làm như vậy đâu”,

“Sao anh ta lại có thể không mặc gì ra đường như vậy được nhỉ? Chắc có vấn đề về tâm thần”.

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn