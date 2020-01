Clip: Khoảnh khắc kinh hoàng tài xế xe ôm công nghệ trước lúc bị bắn tử vong ở Sài Gòn

Trước đó, chiều 29/1 (tức mùng 5 tết Nguyên đán), 1 vụ nổ súng diễn ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong lúc đá gà. Hiện có 4 nạn nhân là nam giới đã tử vong và 1 người khác bị thương đang được cấp cứu điều trị. Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Lê Quốc Tuấn - người đang làm việc trong nhà tạm giữ Công an quận 11. Hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm Tuấn. Sau khi gây án, nghi can Tuấn đã mang theo khẩu súng được cho là súng AK, nổ máy xe tay ga rời khỏi hiện trường. Công an nhận định có thể nhiều khả năng là do nghi can Tuấn trong lúc chơi đá gà bị ép nên dẫn tới vụ việc. Sau khi gây án xong, Tuấn đã mang theo khẩu súng chạy xe máy rời khỏi hiện trường, có biểu hiện say xỉn.