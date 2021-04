Clip: Hoảng hồn cảnh tài xế ôm tay bạn gái, dùng chân lái xe đi tốc độ cao trên cao tốc

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông dùng chân điều khiển chiếc ô tô đi với tốc độ cao.

Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam tài xế đang ngồi trên ghế lái, ngả người ra sau rồi dùng một chân để trên vô lăng. Trong khi đó một tay để lên cằm, một tay cầm tay bạn gái ngồi bên cạnh.

Có thể thấy, lúc này dù trời đang mưa nhưng tài xế vẫn vô tư lái xe bằng một chân để những người ngồi phía sau ghi lại.

Theo như nội dung đoạn clip, người đàn ông này có vẻ như đang buồn ngủ, người phụ nữ bên cạnh đã nói "Hay để em lái cho, anh ngủ đi một chút nhé".

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc khi chứng kiến hành động nguy hiểm của nam tài xế này.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus