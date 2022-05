CLIP: Giám đốc CDC Đắk Lắk ôm nhân viên khóc nức nở

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành dẫn giải Giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí về nhà để khám xét nơi ở.

Giám đốc CDC Đắk Lắk khóc nức nở

Trước khi rời cơ quan, ông Trịnh Quang Trí khóc nức nở, ôm từng nhân viên trong đơn vị. Một số nhân viên CDC Đắk Lắk cũng òa khóc, dặn dò ông Trí giữ gìn sức khỏe khi bị dẫn đi.

Nhân viên cơ quan òa khóc theo ông Trịnh Quang Trí

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, ông Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), ông Đặng Minh Tuyết (Phó trưởng Khoa Xét nghiệm), bà Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên Khoa Xét nghiệm), bà Trần Thị Mai Anh (nhân viên Khoa Dược) và bà Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) để điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định bắt tạm giam đối với 3 người gồm: Trịnh Quang Trí, Trần Thanh Mỹ và Trần Thị Nguyên Hằng.

Lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã có mặt tại CDC Đắk Lắk để thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam tại CDC Đắk Lắk.



Theo nguồn tin riêng của phóng viên, CDC Đắk Lắk mua sắm hơn 63.000 kit test Covid-19, tổng trị giá hơn 13 tỉ đồng của Công ty Việt Á.

Sau khi nhận được tiền thanh toán, Công ty Việt Á đã chuyển vào tài khoản của bà Đinh Lê Lê Na để chi cho những người nói trên với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Cụ thể, chi cho ông Trịnh Quang Trí (Giám đốc CDC Đắk Lắk) hơn 1,32 tỉ đồng, chi cho ông Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán) hơn 240 triệu đồng, chi cho ông Đặng Minh Tuyết (Phó Khoa Xét nghiệm) 81 triệu đồng và bà Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên khoa xét nghiệm) hơn 1,36 tỉ đồng.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động