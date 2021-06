Clip: Chuẩn bị 'khóa môi' bạn gái thì bị tài xế phá đám, chàng trai có hành động gây tranh cãi

Việc các cặp đôi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng không phải là chuyện hiếm gặp. Có người cho rằng việc này là không hợp với thuần phong mỹ tục, nhưng có ý kiến lại ủng hộ vì bây giờ là thời đại tân tiến, miễn là các cặp đôi đừng đi quá giới hạn là được.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh “dở khóc dở cười” của một cặp đôi khi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Theo đó, cặp đôi này đang đứng bên một gốc cây, đang chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì bị phá đám.

Cụ thể, khi sắp sửa chứng kiến “cảnh nóng”, một tài xế ngồi trên xe ô tô, đối diện với cặp đôi này, đã bấm còi inh ỏi khiến nam thanh niên giật bắn mình, nụ hôn bị ngắt quãng. Phá đám khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi thành công, tài xế ô tô cười vô cùng thích chí, nhưng chỉ vài giây sau anh ta đã nhận về cái kết “méo mặt”.

Cặp đôi đang chuẩn bị "khóa môi" thì bị tài xế phá đám.

Trong khi cô gái ngại ngùng quay lưng vào bên trong thì nam thanh niên lại tỏ ra vô cùng bực dọc. Anh chỉ tay về phía tài xế, hùng hổ tiến đến đầu xe ô tô rồi cúi xuống nhặt một cục đá, ném thẳng vào kính xe. Cú ném mạnh đầy sự tức giận khiến kính xe bị nứt hỏng.

Nam thanh niên tức tối cầm đá đập vỡ kính xe ô tô.



Không rõ vụ việc xảy ra ở đâu, khi nào và cả hai đã giải quyết vụ việc như thế nào nhưng đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người lên án tài xế lái xe thật vô duyên, bất lịch sự vì hành động của cặp đôi không có gì là quá đà, rất đỗi bình thường.

Trong khi đó, số khác cho rằng nam thanh niên kia cả giận mất khôn, không nên làm như vậy vì có thể gây xung đột, khiến việc nhỏ xé to. Tuy nhiên, một số người lại lên tiếng bênh vực chàng trai vì ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng khó kìm được lửa giận trong người.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn