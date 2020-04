Chủ tịch tỉnh Thái Bình lên tiếng về việc 'bảo kê, chống lưng' đối với băng nhóm khét tiếng Đường 'Nhuệ'

Trưa ngày 14/4, trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc, một lãnh đạo Công an Tỉnh Thái Bình cho biết: Hai đối tượng trong băng nhóm này rất cộm cán, đàn em của chúng ở bên ngoài còn rất nhiều nên lực lượng công an phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp. Lực lượng công an tỉnh đang tập trung củng cố các chứng cứ liên quan đến vụ việc gây thương tích, bắt tất cả những trường hợp có liên quan đến vụ việc, còn những vấn đề, vụ việc khác thì sẽ tiếp tục nghiên cứu sau. "Vụ việc được phát hiện qua đơn thư tố giác của người bị hại, nhưng thực tế chúng tôi đã có chủ trương, sự chủ động xử lý từ trước", lãnh đạo này nói. Còn về việc liệu có cán bộ chống lưng, bảo kê cho băng nhóm này hoạt động hay không, lãnh đạo công an cho hay, hiện phía công an đang điều tra nên chưa thể kết luận. "Dư luận đặt ra giả thiết là có chống lưng, bảo kê cho băng nhóm Đường "Nhuệ" là có lý nhưng phải chứng minh hành vi xem có việc này hay không nên chưa trả lời được việc này. Hiện anh em đang tiến hành điều tra tích cực với tinh thần là làm kiên quyết, đúng pháp luật, tội đến đâu sẽ bị xử đến đấy và chắc chắn sẽ không có ai can thiệp được việc này.